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В Стамбуле погибли два человека из-за ураганного ветра

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Два человека погибли после обрушения крыши из-за ураганного ветра в провинции Стамбула Эсеньюрт. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что сильный юго-западный ветер фиксируется в большей части Турции. Во многих провинциях ураган срывает крыши домов и рушит конструкции. Так, в Стамбуле рухнула башня с часами, момент падения которой очевидцы засняли на видео. В результате данного инцидента никто не пострадал.

Кроме того, власти приостановили движение судов по проливу Босфор из-за ураганного ветра. Также отмечается, что шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле.

Главное управление метеорологии Турции выпустило оранжевое предупреждение для 17 провинций, где ожидается сильный ветер.

В октябре прошлого года ураган с градом обрушился на турецкую Анталью, в результате чего погиб один человек.

Ураганный ветер сорвал крыши со зданий, повалил минарет с одной из мечетей, сломал или вырвал с корнем множество деревьев и разрушил теплицы частных домов.

Кроме того, порывом ветра подхватило автобусную остановку, которая насмерть придавила одну из пассажирок — жительницу района Кумлуджа, которая хотела укрыться на остановке от непогоды.

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