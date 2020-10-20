Человек погиб в результате урагана с градом в Турции

В результате урагана с градом, который обрушился на турецкую Анталью, погиб один человек. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщило издание Hurriyet.

Ураганный ветер сорвал крыши со зданий, повалил минарет с одной из мечетей, сломал или вырвал с корнем множество деревьев и разрушил теплицы частных домов.

Кроме того, порывом ветра подхватило автобусную остановку, которая насмерть придавила одну из пассажирок — жительницу района Кумлуджа, которая хотела укрыться на остановке от непогоды.

Огромный ущерб непогода принесла и турецким фермерам — практически все теплицы в этом районе разрушены, а урожай уничтожен.

Люди прятались от разгула стихии в домах, автомобилях и под крышами различных строений. В некоторых районах прошел град, отмечает телеканал «360». Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, что из-за сильного ветра в воздухе клубится пыль и мелкий мусор, который затрудняет видимость.

В провинцию направлены дополнительные силы спасателей, которые устраняют последствия урагана, сообщает телеканал «Звезда».

12 октября сообщалось, что два жителя американского штата Луизиана погибли из-за урагана «Дельта», который ослаб до циклона.