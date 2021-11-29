Около 200 судов скопилось в Керченском проливе из-за непогоды
Около 200 судов ожидают улучшения погоды, чтобы пройти Керченский пролив. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба Росморречфлота.
«Точных цифр нет. До сотни судов в Азовском устье и до сотни — в Черноморском», — говорится в сообщении.
Прогнозируется усиление ветра до 18–20 м/с, добавили в ведомстве. Лоцманское сопровождение пока не осуществляется.
«Иностранные суда не имеют права проходить Керченский пролив без лоцманского сопровождения. Капитаны судов под российским флагом, имеющие соответствующий опыт и допуск, могут теоретически проходить без лоцмана, но не хотят, судя по всему», — отметили в Росморречфлоте.
В Крыму в понедельник и вторник объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра. 29 ноября сообщалось, что на полуострове почти 40 тыс. потребителей остались без электроснабжения из-за сильного ветра.
«Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей в Крыму, нарушенное из-за сильного ветра. Количество обесточенных потребителей полуострова сократилось до 37 тыс. человек», — говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.
Также проблемы с электроснабжением фиксируются в Алуште, Бахчисарае и Бахчисарайском районе, на территории Добровской долины, в селах на востоке Крыма. По информации министерства по чрезвычайным ситуациям республики, максимальные порывы ветра наблюдаются на территории Никитского ботанического сада — 32 м/с, в Алуште — 30 м/с, в Симферополе — 20 м/с.