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Около 200 судов скопилось в Керченском проливе из-за непогоды

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Около 200 судов ожидают улучшения погоды, чтобы пройти Керченский пролив. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба Росморречфлота.

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«Точных цифр нет. До сотни судов в Азовском устье и до сотни — в Черноморском», — говорится в сообщении.

Прогнозируется усиление ветра до 18–20 м/с, добавили в ведомстве. Лоцманское сопровождение пока не осуществляется.

«Иностранные суда не имеют права проходить Керченский пролив без лоцманского сопровождения. Капитаны судов под российским флагом, имеющие соответствующий опыт и допуск, могут теоретически проходить без лоцмана, но не хотят, судя по всему», — отметили в Росморречфлоте.

В Крыму в понедельник и вторник объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра. 29 ноября сообщалось, что на полуострове почти 40 тыс. потребителей остались без электроснабжения из-за сильного ветра.

«Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей в Крыму, нарушенное из-за сильного ветра. Количество обесточенных потребителей полуострова сократилось до 37 тыс. человек», — говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.

Также проблемы с электроснабжением фиксируются в Алуште, Бахчисарае и Бахчисарайском районе, на территории Добровской долины, в селах на востоке Крыма. По информации министерства по чрезвычайным ситуациям республики, максимальные порывы ветра наблюдаются на территории Никитского ботанического сада — 32 м/с, в Алуште — 30 м/с, в Симферополе — 20 м/с.

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