Судно затонуло в бухте Нагаева в Магадане во время шторма

Судно, предназначенное для перевозки грузов, — плашкоут — в пятницу, 3 декабря, затонуло в магаданской бухте Нагаева. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Магаданской области «Пул 49».

Согласно основной версии, причиной происшествия является сильная волна от циклона. В заявлении уточняется, что судно, вероятно, было плохо закреплено.

«Собственник судна известен. Согласно новому закону придется поднимать самому. Сама посудина уже лет 15 стояла на берегу, местные в порту говорят, что один раз его уже спасали. Второго шанса не было», — добавили в правительстве региона.

В конце ноября в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра. Так, 29 ноября, сообщалось, что на полуострове почти 40 тыс. потребителей остались без электроснабжения из-за сильного ветра.

В тот же день мэр Ялты Янина Павленко заявила, что после ураганного ветра в городе, скорость которого достигала 30–35 м/с, в порту города затонуло одно судно, еще четыре сорвало с якорей. По ее словам, из-за непогоды электричества были лишены 125 абонентов.