В открытом споре: в РФ предложили запретить рейдовую перевалку грузов

В России хотят полностью запретить морскую перевалку грузов с судна на судно. Рассмотреть такую меру предложили правительству комиссии Госсовета РФ по направлениям «Экология и природные ресурсы» и «Транспорт». Бесконтрольная перегрузка зачастую наносит вред морской среде, поясняют авторы инициативы. Ранее Минтранс уже разработал законопроект по запрету рейдовой перевалки опасных и вредных веществ, например нефтепродуктов и ядохимикатов. Но в комиссиях Госсовета предложили с 2025 года расширить его и на другие грузы. В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко сообщили «Известиям», что новое регулирование позволит защитить экосистему. Эксперты усмотрели в такой мере риски роста логистических издержек для бизнеса.

Защита акватории

Комиссии Госсовета по направлениям «Экология и природные ресурсы» и «Транспорт» предложили правительству рассмотреть возможность запрета перевалки грузов с судна на судно в открытых водах, говорится в протоколе их совместного заседания от 12 апреля (есть у «Известий»). Ранее Минтранс разработал законопроект по запрету рейдовой перевалки опасных и вредных веществ. Закон может вступить в силу уже в 2021 году, говорится в материалах к заседанию комиссий. В Госсовете указанную инициативу поддержали и предложили расширить запрет и на другие грузы.

«Рекомендовать правительству <…> наряду с ограничением (или запретом) на осуществление операций по выгрузке (погрузке) опасных и вредных веществ с судна на судно за границами морских портов, предусмотренного с момента вступления законопроекта в силу, введение ограничения (или запрета) осуществления таких операций в отношении прочих грузов начиная с 1 марта 2025 года», — говорится в документе.

В открытом споре Перевалка крупногабаритного груза Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Правительство работает над проектом закона о запрете перевалки загрязняющих веществ с судна на судно по поручению президента, сказала «Известиям» представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева.

— Бесконтрольная перевалка, которая зачастую становится причиной нанесения вреда морской среде, давно назревшая проблема. Согласно законопроекту, перечень таких веществ будет установлен отдельно правительством. Но уже сейчас можно говорить о нефти и нефтепродуктах, ядохимикатах. Новое регулирование позволит серьезным образом повлиять на экологическую ситуацию водных объектов, защитить окружающую среду, — заявила она.

В Минтрансе «Известиям» сказали, что законопроект в настоящее время дорабатывается и после согласования с заинтересованными структурами будет внесен в Госдуму. Документ направлен на повышение безопасности мореплавания и уровня защиты окружающей среды от загрязнения при осуществлении грузовых операций, добавили в ведомстве.

В администрациях Республики Бурятия (глава региона Алексей Цыденов является председателем комиссии Госсовета «Экология и природные ресурсы») и Нижегородской области (губернатор Глеб Никитин — председатель комиссии «Транспорт») на запросы «Известий» не ответили.

По словам первого зампреда общественного совета при Минприроды Александра Закондырина, из-за несоблюдения технологических норм проведения перегрузочных операций, неблагоприятных погодных условий и низкой квалификации экипажей при рейдовой перевалке вероятны столкновения судов и аварийные разливы нефтепродуктов. Также во время перегрузочных работ возможно попадание в акваторию угольной пыли и удобрений, поэтому полный отказ от рейдовых работ в стране является целесообразной мерой, считает эколог.

— В идеологии законопроекта заложен посыл в перспективе полностью отказаться от рейдовой перевалки всех грузов в стране. Начинать логично с запрета перевалки опасных веществ. Параллельно в стране активными темпами идет экологическая модернизация портовой инфраструктуры, что может позволить исключить такой метод погрузки товаров, — объяснил «Известиям» председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

В открытом споре Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Эксперт подчеркнул, что сегодня требования экологической безопасности многими владельцами судов просто игнорируются из-за желания сэкономить. Перегрузка с судна на судно проводится лишь с целью удешевления логистики, добавил он.

Рейдовая перевалка в морских водах за пределами портов действующим законодательством не урегулирована, считает председатель комитета ТПП по природопользованию и экологии Сергей Алексеев. При этом, согласно материалам Госсовета, посредством ее в 2020 году транспортировали более 67 тыс. т грузов.

Полного запрета рейдовой перевалки грузов в стране ожидать в ближайшие годы не следует, указанное в протоколе предложение Госсовета носит рекомендательный характер и направлено для обсуждения в перспективе, добавил он. Реализация запрета будет возможна только при условии наличия необходимой инфраструктуры в стране, заключил Сергей Алексеев.

Риски для бизнеса

Полный запрет рейдовой перевалки может повысить логистические издержки бизнеса, так как транспортные компании будут вынуждены тратить дополнительные средства на заход судна в порт, и в отдельных случаях сделает невозможной доставку грузов конечному получателю, считает вице-президент Международной академии транспорта Виталий Збаращенко.

— Заход крупнотоннажного судна в порт (грузоподъемностью 200 тыс. т и более) может стоить до полумиллиона долларов. Осуществляя перевалку в открытых водах, компании могут избежать таких трат. Запрет рейдовой перевалки как таковой нецелесообразен и приведет к росту издержек для отрасли и экономики страны в целом. Сейчас большинство российских портов не приспособлены для загрузки крупных судов без рейдовых работ, — объяснил эксперт.

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко также отметила, что сегодня в стране есть территории, где пока отсутствует необходимая для безопасной перевалки портовая инфраструктура. Поэтому в некоторых специальных районах, перечень которых также будет утвержден отдельно, перевалка будет осуществляться под контролем, добавила она.

В открытом споре Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

По словам заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, крупные аварии, которые привели к значительному ущербу для окружающей среды, происходили, как правило, при небезопасной добыче нефти на морских буровых платформах либо при авариях танкеров или иных грузовых судов, произошедших из-за перевалки грузов, а не при рейдовых работах.

— Хотя беспокойства экологов во многом оправданны, у бизнеса в данном заочном споре есть серьезный аргумент против запрета рейдовой перевалки. Он заключается в том, что ни в России, ни в мире почти не было прецедентов крупных аварий, нанесших значительный ущерб экосистеме, которые происходили бы именно при перевалке грузов в море, — подчеркнула Наталья Мильчакова.

По словам эксперта, в России самым крупным прецедентом, случившимся именно при перевалке грузов в открытом море, стал пожар на танкерах «Маэстро» и «Канди» в Черном море в начале 2019 года. Однако, как сообщалось, перевалка была нелегальной, а с теми судами, которые легально осуществляют такие операции, опасных прецедентов до сих пор не возникало, заключила аналитик.

В крупных логистических компаниях и портах на запросы «Известий» не ответили.