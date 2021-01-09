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Раздвоение наличности: белорусский транзит манит рижских политиков

Латвия борется с Лукашенко и мечтает с ним сотрудничать
Фото: Depositphotos
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Раздвоение наличности: белорусский транзит манит рижских политиков
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2021-01-07 20:11:10
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Латвийский министр сообщений Талис Линкайтс заявил в начале января, что Рига не желает отказываться от белорусского грузопотока из-за политической ситуации в соседней стране. По его словам, Рига «заинтересована в том, чтобы товары из Белоруссии в направлении Северной Европы шли через Латвию». Однако непонятно, как Рига хочет сохранить белорусский транзит, если оказалась в обозе литовско-польского «крестового похода» против Александра Лукашенко. Да и литовцы, судя по всему, вовсе не спешат отказываться от бонусов, связанных с транзитом товаров из Белоруссии. Политико-экономическую шараду разгадывали «Известия».

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Такой лакомый транзит

Сейчас транзитная отрасль Латвии переживает самые тяжелые времена за все годы независимости. Особенно сильно страдает российское направление — в связи с чем латвийское минсообщения обратилось в ноябре 2020 года к властям РФ с просьбой оставить порту Риги хоть какой-то «кусочек» из перевозимых через него грузов. Однако вслед за этим последовали репрессии в отношении латвийских журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ, — что в Москве расценили как демонстративную пощечину. Судя по всему, Россия продолжит сокращать свой транзит, идущий через Латвию.

В этом отношении латыши тешат себя надеждами на белорусский транзит. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин отмечает, что половину товаропотока из Республики Беларусь, что прошел через порты Балтии в 2019 году, составили калийные удобрения, а другую — продукция машиностроения, сельского хозяйства, пищевой промышленности. «В 2019 году порт Клайпеды обслужил 14,1 млн т белорусских грузов — это 30,5% от всех погрузок порта. Клайпедский терминал насыпных грузов перегрузил 9,8 млн т удобрений «Беларуськалия». Более $10 млрд — это совокупный стоимостный товарооборот (импорт/экспорт) через эти порты», — поясняет эксперт.

Раздвоение наличности
Клайпедский порт

Клайпедский порт

Фото: РИА Новости/Андрей Александров

В свою очередь, политолог и экономист Александр Носович рассказал «Известиям», что белорусские грузы составляют более трети грузооборота порта Клайпеды. «Их одномоментная потеря в условиях экономического кризиса, который переживает Литва вместе с остальным миром, угрожает банкротством предприятия. Деятельность этого порта формирует 6–7% ВВП Литвы и прямо или косвенно обеспечивает 58 тыс. рабочих мест. Всё население Клайпеды — 150 тыс. человек. То есть порт обеспечивает работой каждого третьего. Это градообразующее предприятие», — констатировал Носович.

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Но минувшим летом после президентских выборов в Белоруссии именно Литва наиболее решительно поддержала идею санкционного давления на Минск. Именно в Вильнюс устремилась главная соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская, оттуда теперь делает свои громкие политические заявления. 28 августа Лукашенко в ответ обвинил соседей в том, что «они зажрались и забыли, что такое Белоруссия», и пообещал, что Минск откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции. Постепенно дошло и до практических шагов в этом направлении.

Но совсем по-другому в первые дни после начала белорусского кризиса повела себя Латвия. Рига, конечно, тоже присоединилась к протестам против действий белорусских властей — но делала это «без огонька», словно бы по принуждению. Отметим, что в 2020 году, еще до выборов, латвийские власти планировали принять Лукашенко в Риге. Изначально этот визит планировался на начало апреля, но его пришлось отложить из-за пандемии COVID-19 — как предполагали, на сентябрь. Другими словами, Рига изначально поставила на победу Лукашенко и готовилась вести дела именно с ним. Непосредственно перед выборами в Риге побывал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, он провел встречи с представителями руководства Латвии. Встречаясь с ними, гость всячески подчеркивал, что Белоруссия крайне заинтересована в развитии сотрудничества с Евросоюзом в целом и с Латвией конкретно — особенно в транспортной сфере, логистике, транзите, сельском хозяйстве и отрасли высоких технологий.

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Поступили недальновидно

Уже после того как в Белоруссии начались выступления оппозиции, латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич хоть и призвал воздержаться от насилия, но в то же время отрицательно высказался относительно немедленного введения санкций против Минска. «Ситуация сложная, и нужно поддерживать диалог как с правительством, так и с оппозицией. Санкции могут быть применены, если ситуация ухудшится», — сказал Ринкевич, добавив, что «сейчас еще есть место для дипломатии и политического диалога». Он объяснил и логику своей мысли: введение санкций ЕС против Белоруссии будет означать, что это государство полностью подпадет под влияние России. А такой исход событий, дескать, отнимет у Белоруссии шанс стать по-настоящему суверенным государством, оттолкнет ее от Евросоюза и помешает внедрению в дальнейшем европейских ценностей.

Раздвоение наличности
Участники акции протеста в Минске
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Лишь спустя несколько дней Ринкевич, а вместе с ним и другие представители латвийского правительства заговорили, что санкции против Белоруссии вводить всё же надо. Сопредседатель партии «Русский союз Латвии», депутат самоуправления Риги Мирослав Митрофанов в разговоре с «Известиями» подтвердил, что такая задержка отнюдь не случайна. По его словам, на «проблемы демократии в Беларуси» латышские политики всегда смотрели сквозь пальцы и начали критиковать Лукашенко только тогда, когда уже было невозможно не примкнуть к общему западному хору — иначе косо начали бы посматривать и на саму Латвию. «К тому же Латвия сохраняет заинтересованность в белорусских грузах для своих портов и для железной дороги. Обе страны великолепно дополняли друг друга в экономике, чего нельзя сказать о Латвии и Литве, которые из-за схожести экономических профилей являются естественными конкурентами», — говорит Митрофанов.

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Похожую точку зрения высказал латвийский политолог, председатель политического совета Партии Центра Нормунд Гростиньш. «Министерство иностранных дел Латвии действительно проявило некоторую сдержанность, за что и получило в свой адрес публичную критику. Возможно, некоторый прагматизм МИДа объясним мотивами политического выживания правящих партий Латвии. Правда, потом МИД «исправился» и, как обычно, вместе с Польшей «побежал впереди паровоза». Такое уже было, например, в 2003-м, когда Латвия ратовала за вторжение западной коалиции в Ирак — и тогда президент Франции Жак Ширак сказал, что Рига «упустила хорошую возможность помолчать», — напоминает Гростиньш. Сам он считает, что Латвии в этой ситуации нужно было стараться сохранять выдержку и дальше. Ведь в Риге строили большие планы по привлечению в страну белорусского транзита, что могло бы очень помочь экономике страны, терпящей сейчас большой урон из-за пандемии COVID-19. Тот же Лукашенко, объявив транспортные санкции против Литвы, мог бы перебросить белорусские грузы в Латвию — и вместо Клайпеды они пошли бы через Ригу и Вентспилс.

В настоящее время «Латвийская железная дорога» в силу обрушившихся на нее убытков распродает локомотивы, вагоны и вынуждена свернуть проект своей электрификации, на который уже выделили крупную дотацию из Фонда сплочения ЕС. «Нейтральная позиция Латвии создала бы в будущем некоторое конкурентное преимущество в привлечении белорусского транзита. Сейчас Латвия этой возможности лишилась. К тому же дестабилизация соседней страны создает для Латвии ряд экономических и политических рисков. Притом всё это происходит в условиях нарастающего мирового экономического кризиса, который создает нарастающее внутриполитическое напряжение в самой Латвии», — сетует Гростиньш.

Раздвоение наличности
Рижский порт
Фото: Depositphotos
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Политолог Алексей Ильяшевич еще в сентябре 2020-го говорил, что если дело действительно дойдет до переориентации белорусского транзита, то именно Рига, Вентспилс и Лиепая — первые претенденты на замену Клайпеды. «С точки зрения логистики они имеют объективные преимущества перед портом Усть-Луга в Ленинградской области. Переговоры о переориентации белорусского нефтетранзита на порты Северо-Запада России ведутся не первый год, но результатов пока нет. Латвийскому руководству это должно давать еще один повод для оптимизма. Пазл складывается идеально: Лукашенко хочет забрать у Литвы транзитные потоки, которые позарез нужны соседней прибалтийской республике. Как в этой ситуации должна вести себя официальная Рига? Ей нужно просто молчать. Не присоединяться к общему хору критиков белорусского режима и по закрытым каналам связи намекнуть Батьке, что Рижский, Вентспилсский и Лиепайский порты открыты к сотрудничеству. Вместо этого правительство Латвии выступает на «подтанцовке» у польско-литовского тандема, который утвердился в роли главной ударной силы против Лукашенко», — констатирует Ильяшевич.

...и примкнувшая к ним Латвия

Так или иначе 31 августа все три страны Балтии ввели совместные санкции против властей Белоруссии. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич по такому случаю пояснил, что визит белорусского президента в Ригу отменен. А его литовский коллега Линас Линкявичюс пообещал, что это лишь первый шаг и вскоре санкционный список будет расширен — и его действительно начали усердно расширять.

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Со стороны Минска последовали ответные шаги —дочернее предприятие «Белорусской нефтяной компании» BNK (UK) Limited в конце прошлого года приостановило экспорт нефтепродуктов через Клайпеду по новым контрактам на неопределенный срок. Гендиректор Клайпедского порта Альгис Латакас не исключает, что нефтепродукты предприятия вообще не вернутся. А Москва и Минск предпринимают действия о переориентации белорусского транзита с прибалтийских портов на российскую инфраструктуру.

В начале ноября 2020-го лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская посетила Латвию с визитом. Она провела встречи с президентом Эгилом Левитсом, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем. Тихановская обсуждала с латвийскими политиками возможность расширения экономических санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения. При этом гостья призвала руководство Латвии пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов, металлопродукции, продуктов лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Белоруссии, а Национальный банк Латвии — остановить сотрудничество с Беларусьбанком и Белагропромбанком и ввести экономические санкции против белорусских госпредприятий. Также она предложила латышам поддержать усилия по лишению Белоруссии чемпионата по хоккею, намеченного на 2021 год. Со своей стороны Эгил Левитс в ходе беседы с Тихановской поддержал идею расширения санкционного списка на уровне ЕС.

Раздвоение наличности
железная дорога
Фото: Depositphotos
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Другое дело, что хитрый «многовекторный Батька» Лукашенко пытается оставить себе хоть какие-то «лазейки» в отношениях с соседними странами НАТО и ЕС. Поэтому президент Белоруссии даже сейчас, после всего, продолжает заигрывать с Латвией. Например, 18 ноября 2020 года он поздравил официальную Ригу со 102-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что белорусов и латышей «издревле объединяли братские, добрососедские отношения, позитивный опыт мирного сосуществования многих поколений». Александр Лукашенко призвал: «Не позволим это испортить и разрушить! Только вместе, в согласии и мире, мы сумеем преодолеть все трудности и невзгоды». По словам Лукашенко, независимость и суверенитет являются неотъемлемыми условиями становления национального сознания и истинным фундаментом каждого государства. «Сбережение этих наиважнейших ценностей означает сохранение веры в будущее для своего народа», — отметил президент Белоруссии.

Тем не менее вряд ли латыши получат тот транзит, что Белоруссия уводит сейчас из Литвы. Небольшой объем транзита через Латвию будет сохраняться — ровно до того, пока соседи не принудят Ригу принять участие в новой, какой-либо особенно громкой антибелорусской акции. Вот тогда-то Лукашенко способен окончательно прикрыть и латвийское транзитное направление. Пока что примерно пятая часть грузов, перевозимых «Латвийской железной дорогой», — из Белоруссии.

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