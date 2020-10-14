Порт высоких достижений: выведет ли Минск свой транзит из Прибалтики

Грузооборот прибалтийских портов снижается. По итогам девяти месяцев Вентспилс упал на 41,9%, через Ригу перевалено на 26,4% грузов меньше, оборот Лиепаи сократился на 11,8%. Еще большим падение станет, если свой транзит из Прибалтики выведет Белоруссия. На встрече с губернатором Ленинградской области Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала. «Известия» разбирались в том, что ждет прибалтийские порты в этом случае.

Куда уходят корабли

Грузооборот в портах Латвии за первые девять месяцев года упал на треть (29,7%) . Больше всего пострадал Вентспилс, где перевалено на 41,9% грузов меньше. Главная причина кризиса — сокращение объемов перевалки угля. Если в прошлом году через порт прошло 3,6 млн т угля, то в этом году было перевалено только 245 тыс. т — на 94% меньше. «Управление Вентспилсского свободного порта делает и будет делать всё возможное, чтобы оказывать поддержку, но нужно понимать, что перевалкой грузов занимаются частные терминалы, на которые управление никак повлиять не может», — говорит управляющий Вентспилсским свободным портом Андрис Пурмалис.

Порт высоких достижений Рижский торговый порт Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Оборот Рижского порта за девять месяцев сократился на 26,4% . Уменьшилась перевалка нефтепродуктов, угля, удобрений. В августе и сентябре зафиксирована положительная динамика в сегменте зерновых, но общую картину это не изменило. В мае из-за кризиса правление Рижского порта вынуждено было пересмотреть бюджет и сократить пятую часть запланированных расходов и инвестиций . «Недавно в Рижском свободном порту работали 200 предприятий и 20 тыс. человек. Сейчас порт переживает кризис. Что будет с Ригой? Откуда возьмутся бесплатные обеды в школах и бесплатный проезд в общественном транспорте? Если порт рухнет, тогда и город пострадает», — сокрушается депутат сейма Янис Урбанович.

Оборот порта Лиепаи сократился на 11,8% . Деградация латвийских портов привела к сокращению объемов перевозок латвийскими железными дорогами. С начала года здесь уже уволили тысячу работников, предполагается, что до конца года рабочих мест лишится еще 1,5 тыс. сотрудников. Государственная железнодорожная компания пытается заработать всеми способами — на аукцион выставили тепловозы, старые рельсы и даже здания нескольких вокзалов.

Падение фиксируют также в Литве и Эстонии. Руководитель дирекции Клайпедского порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас говорит, что ни в этом году, ни в следующем погрузки не вернутся на докризисный уровень, поскольку поток контейнеров и нефтепродуктов сократился, перевалка зерна и удобрений его не компенсирует.

Пандемия и Россия

Трудности испытывает не только Прибалтика. Общий грузооборот российских портов за девять месяцев сократился на 2,7%. Крупнейший польский порт Гданьск упал на 11,7%. Пандемия коронавируса и ограничительные меры ударили по всей мировой экономике, в том числе и по морским перевозкам. Уменьшилось количество грузов, сократились доходы перевозчиков.

Но на Прибалтику повлияла не только пандемия. Грузооборот почти всех портов неуклонно падает последние пять лет, снижение составляет 5–15% в год. Долгосрочная причина упадка — государственная политика России, которая перенаправляет грузопотоки из зарубежных в свои собственные порты. Крупнейший из них — Усть-Луга в Ленинградской области. Сейчас здесь 12 терминалов общей мощностью 100 млн т грузов в год. Строятся три новых терминала: для универсальных грузов, минеральных удобрений и контейнерных грузов.

Порт высоких достижений Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Развиваются и другие порты Ленинградской области. В Приморске, который специализируется на нефти и нефтепродуктах, строят большой универсально-перегрузочный комплекс. Его собираются открыть в 2022 году, пропускная способность достигнет 70 млн т в год. В порту Высоцк строят зерновой терминал и комплекс переработки пшеницы, возводят терминал по производству метанола.

Кроют Батьку по матери

На таком фоне прибалтийские страны, казалось бы, должны беречь тех, кто продолжает пользоваться их услугами. Речь в первую очередь идет о Белоруссии. Минск обеспечивает 30% грузооборота Клайпедского порта, среди насыпных грузов доля белорусской продукции достигает почти 100% благодаря «Беларуськалию». Только в 2019 году через Клайпеду прошли 15,5 млн т белорусских грузов, из них 9,8 млн т калийных удобрений. В том числе благодаря этому Клайпедский порт обеспечивает 6–7% ВВП Литвы и дает работу 58 тыс. человек.

Однако добрососедского сотрудничества не получается. После выборов президента Белоруссии в августе Литва однозначно встала на сторону оппозиции. Отказалась считать Лукашенко легитимным лидером, требовала перевыборов, приютила главного оппонента Лукашенко Светлану Тихановскую, ввела санкции против белорусских официальных лиц. «Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались! Поэтому поставим на место», — ответил Лукашенко.

Порт высоких достижений Разгрузка контейнеров в морском грузовом порту Клайпеды Фото: РИА Новости/Андрей Александров

В конце сентября Лукашенко заявил, что Белоруссия готова рассмотреть возможность строительства собственного морского терминала в Ленинградской области. Эксперты говорят, что существующих российских терминалов достаточно, чтобы переваливать 8 млн т белорусских нефтепродуктов в год. В РЖД уже заявили, что готовы предоставить Минску скидку на завоз нефтепродуктов в российские порты и на возврат пустых цистерн.

Сложнее ситуация с белорусскими калийными удобрениями. «Сейчас в России просто нет достаточных мощностей для их перевалки. После 2025 года, при условии, что все проекты будут реализованы, профицит хоть и ожидается, но на весь белорусский транзит его не хватит», — говорит аналитик Виталий Чернов.

Приплыли к упадку

Эксперты говорят, что транзитные контракты заключаются на долгий срок. «Еще год-два Клайпеда будет функционировать в нынешнем режиме. Но постепенно транзит уйдет. Портовые мощности станут не нужны, порт растащут на металлолом», — прогнозирует руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Он добавляет, что Литве будет нанесен значительный урон. «Вильнюс, видимо, не просчитывает последствий. Иначе бы не проводил такую самоубийственную политику. Вероятно, денег на собственное выживание у партий и элит хватит, а о гражданах власти не думают. В конце концов, за годы независимости из республики выехала треть населения. Никого не беспокоит, если уедет еще треть », — отмечает в беседе с «Известиями» руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Порт высоких достижений Клайпедский морской порт Фото: РИА Новости/Андрей Александров