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Белоруссия симметрично ответит на расширение санкций Прибалтикой

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В ответ на расширение санкционных списков странами Балтии Белоруссия с 29 сентября вводит симметричные ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз во вторник, 29 сентября.

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«Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран», — цитирует его БелТА. Дипломат подчеркнул, что страна будет отвечать на чужие рестрикции, но сама не станет инициатором подобных шагов.

В белорусские санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии вошли примерно по 100 чиновников каждой страны. Им запрещен въезд в республику.

25 сентября Эстония и Латвия расширили санкционные списки по Белоруссии. Латвия добавила в списки 101 имя, Эстония — 98 имен.

31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко и еще 29 официальных лиц страны. Им нельзя въезжать на территорию этих стран. Белорусский лидер считает, что, принимая такое решение, государства Прибалтики выполняли указания «более матерых стран».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных. По данным ЦИК, с 80,1% голосов в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко. 23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Время проведения мероприятия заранее не анонсировалось, утром того же дня пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт на соответствующие вопросы журналистов отвечала, что сможет дать дополнительную информацию «ближе к дате».

В тот же день власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что церемония не означает признания легитимным президентом.

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