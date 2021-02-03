За море волнуются: в РФ запретят перегрузку опасных веществ вне портов

В России планируют запретить перегрузку опасных и вредных веществ с судна на судно во внутренних морских водах вне пределов портов. Законопроект об этом (есть в распоряжении «Известий») правительство внесет в Госдуму в ближайшее время, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. Там также отметили, что инициатива реализуется по поручению президента, она нацелена на защиту окружающей среды и обеспечение безопасности работ на море. Сейчас многие компании, которые работают в этой сфере, стараются сэкономить и лишний раз не подходят к берегу, экологические риски при этом не учитываются, отметили в Госдуме. В Совфеде предложение в целом поддержали, но выразили желание внимательнее изучить законопроект и при необходимости внести поправки.

Список опасных

Законопроект о запрете перегрузки опасных веществ с судна на судно в ближайшее время будет внесен правительством в Госдуму. Инициатива предлагает изменения в Кодекс торгового мореплавания и другие акты, связанные с регулированием передачи грузов за пределами морских портов.

Согласно тексту законопроекта, решено запретить перегрузку опасных и вредных веществ «за границами морских портов во внутренних морских водах, территориальном море РФ и во внутренних и территориальных водах РФ в Каспийском море, а также в исключительной экономической зоне РФ». К таким веществам, согласно законопроекту, к примеру, относится перевозимая нефть, сжиженные газы, жидкие вещества, перевозимые наливом, с температурой вспышки, не превышающей 60°C, а также твердые вещества, обладающие опасными химическими свойствами.

За море волнуются Фото: Global Look Press/Fyodor Borisov/Transport-Photo Images

В ряде случаев требования не будут применяться. К примеру, останется разрешенной перегрузка при снабжении сооружений и судов, предназначенных для геологического изучения и добычи минеральных ресурсов. Также под исключение подпадет перевалка углеводородного сырья между судном и искусственным островом (установкой, сооружением), предназначенным для геологических работ.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам (Минтрансу, Минприроды, Минэку, МИДу, Минсельхозу и др.) подготовить дополнительные предложения (копия поручения есть в распоряжении «Известий»). В Минтрансе «Известиям» сообщили, что ответ министерства на новый законопроект будет направлен в правительство с учетом позиций причастных ведомств.

Скупой заплатит

Ранее несколько профильных министерств уже выступало с похожими инициативами. Например, экс-глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предлагал запретить рейдовую перевалку грузов, за исключением сельскохозяйственных, в акваториях российских морей для снижения аварийных случаев. Летом прошлого года СМИ писали и об инициативе Минтранса, связанной с ужесточением порядка перегрузки припасов на рыболовных судах (топлива, упаковок, орудий лова) за пределами акваторий морских портов. Отрасль тогда эмоционально отреагировала на это предложение. Между тем в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко пояснили «Известиям», что вносимые сейчас правительством изменения направлены на защиту окружающей среды и обеспечение безопасности перегрузки именно опасных и вредных веществ.

За море волнуются Фото: Depositphotos

— Решение реализуется по прямому поручению президента России, который обратил внимание на недопустимость подвергать риску экологическую среду российских территориальных вод в результате часто практикуемой перегрузки или перевалки грузов в открытом море. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, РФ вправе принимать необходимые меры по предотвращению преднамеренных и непреднамеренных сбросов, аварий и ликвидации чрезвычайных ситуаций, загрязнения морской среды из любого источника, — сообщили в аппарате.

Там отметили, что часто владельцы судов осуществляют перегрузку в море ради удешевления логистических процедур, при этом они ставят экосистему под угрозу. Мерами также предусматривается право правительства установить специальные районы перегрузки, где такая деятельность сможет осуществляться. Это необходимо для тех случаев, когда порт не может физически обслуживать необходимые объемы.

За море волнуются Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Изменения в КоАП также устанавливают дополнительную ответственность за нарушение правил перегрузки. За это грозит наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на должностных лиц — от 500 тыс. до 1 млн; на ИП и юрлиц — от 5 млн до 10 млн рублей. При этом, если нарушения привели к загрязнению окружающей среды, штраф для физлиц составит от 300 тыс. до 400 тыс., а для предпринимателей и юрлиц — от 10 млн до 20 млн рублей с возможностью конфискации судна.

Проблемы, связанные с незаконной перевалкой грузов, возникают нередко. В частности, одним из ярких примеров стал пожар в январе прошлого года на танкерах «Маэстро» и «Канди», принадлежащих турецкой компании. Тогда инцидент произошел в районе Керченского пролива во время перегрузки сжиженного газа с одного судна на другое.

Защита экосистемы

В Совете Федерации и Госдуме выразили готовность поддержать инициативу, однако отметили необходимость более детального ознакомления с законопроектом.

— Водные ресурсы — богатство нашей страны. Крайне сложно устранять последствия негативного влияния перегрузки. Если в ходе этого процесса нанесен вред водной среде, то потом это остается большой проблемой на долгие годы, — рассказал «Известиям» глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

— Эта проблема обсуждалась, она звучит не первый день. Даже единичные случаи, когда происходит нештатная ситуация, вызывают большой резонанс. Нужно дождаться и почитать законопроект, чтобы говорить о его достоинствах и недостатках, — пояснил «Известиям» зампред думского комитета по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов.

За море волнуются Фото: Global Look Press/Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Депутаты также подчеркнули, что нередко компании, которые занимаются перевозками, заботятся лишь о своих коммерческих интересах.

— Они стараются не заходить в порты, не пользоваться их инфраструктурой. Это всегда дорого, когда идет соприкосновение через берег. Но это вопрос, конечно, не экономики, а экологии, — отметил в разговоре с «Известиями» и другой зампред профильного комитета Госдумы, Кирилл Черкасов.

Он добавил, что при перегрузке с судна на судно риск техногенных аварий многократно возрастает. Член СПЧ при президенте Сергей Цыпленков выразил надежду, что инициатива сможет навести порядок в этой отрасли.