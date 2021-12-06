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В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 128-летней давности

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В Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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«Морозы в Северной столице в ночь на понедельник опустились до отметки -20,9 градусов, что на 0,4 градусов ниже, чем было в этот день в далеком 1893 году», — написал он на своей странице в Facebook.

Синоптик подчеркнул, что таких морозов в городе не было последние 128 лет. Таким образом был побит суточный рекорд минимальной температуры.

Кроме того, по словам специалиста, в XXI веке рекорды холода в городе обновлялись всего два раза — 14 июля 2015 года и 3 января 2002 года.

Последний раз сильные морозы в Санкт-Петербурге наблюдались 25 января 2019 года.

Ранее 6 декабря метеорологи рассказали о причинах аномально холодной зимы. По словам специалистов, причиной тому является глобальное потепление. При этом они отметили, что еще 50 лет назад количество стихийных явлений на Земле было в пять раз меньше чем сейчас.

В Европейском погодном центре добавили, что наступившая зима станет одной из самых суровых за последние 30 лет.

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