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В Московском регионе продлили предупреждение о гололедице

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В Москве и Московской области продлили «желтый» уровень до 12:00 пятницы, 31 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в среду, 29 декабря.

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Согласно данным синоптиков, погода является потенциально опасной из-за гололедицы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Соответствующее предупреждение до этого действовало в столице и области до вечера четверга, 30 декабря.

Ранее 29 декабря синоптики Гидрометцентра сообщали, что в среду ожидается ветер с порывами от 6 до 11 м/с, а атмосферное давление составит около 755 мм рт. ст., пишет сайт kp.ru. Также специалисты прогнозировали облачную погоду, небольшой снег и гололедицу, уточняет RT.

Вечером 28 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram предупредил, что из-за сильных туманов в столице видимость может быть очень слабой. Он объяснил, что такое явление зимой появилось из-за так называемого выхолаживания воздуха и резкого усиления морозов, отмечает телеканал «360». Синоптик призвал водителей быть предельно осторожными на дорогах.

28 декабря синоптики прогнозировали сильный снегопад пройдет 29 декабря в регионах Центральной России. В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек Москве потепление и оттепель в начале января. Согласно его прогнозу, первый день 2022 года в Москве будет теплее нормы на четыре градуса, а со 2 января начнется оттепель.

27 декабря Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь. По его словам, в столице ожидается «скандинавская еврозима» из-за влияния теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. По словам эксперта, высота снежного покрова в Москве составит 25–28 см — в полтора раза выше нормы. Ожидаются слабые морозы, характерные для Скандинавии. В столице будет не выше –7...–9 градусов, пишет НСН.

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