«Ваня» может: Москву и Подмосковье завалит снегом

Циклон, названный немецкими метеорологами «Ваня» (Vanja), к выходным дойдет до Москвы. Циклонический вихрь сформировался над Молдавией, затем переместился ближе к Балтийскому морю, соединился с атлантическим циклоном и теперь направляется к границам России. Синоптики прогнозируют в Москве сильнейший снегопад. Подробности — в материале «Известий».

Чего ждать от снегопада «Ваня»

Снегопад, ветер и плохая видимость останутся в столице до начала выходных. Всему виной циклон «Ваня», из-за которого пятница может оказаться самым снежным днем в Москве за последние 60 лет. По прогнозам экспертов, к концу рабочей недели сугробы могут вырасти до 50 см — это в пять раз выше нормы для середины декабря. До этого самый высокий снежный покров 16 декабря был зафиксирован в 1919 и 1960 годах — тогда сугробы выросли до 32–33 см.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Циклон «Ваня» пришел в Россию еще в выходные, однако поначалу сдерживался арктическим антициклоном. Снегопады и сильный ветер начались вечером в понедельник и продолжались до утра среды. Особенно много снега и ледяных дождей выпало на юге Центрального региона и в Черноземье. В Ростовской области из-за гололедицы даже ограничили движение трамваев и троллейбусов. МЧС по региону продлило штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра до полудня 13 декабря. Глава администрации города Алексей Логвиненко уточнил, что дождь смывает с тротуаров реагенты, что снижает эффективность противогололедной обработки. В связи с непогодой школьникам разрешили остаться дома 13 декабря.

Как пояснил руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов, южный циклон «Ваня» соединился с атлантическим циклоном и скоро принесет в Центральный регион России тепло и продолжительные снегопады. Наиболее снежными днями станут вторник, среда и пятница, когда циклон приблизится к Подмосковью. За неделю в Центральном регионе выпадет больше половины месячной нормы осадков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ранее «Ваня» уже устроил серьезный шторм на Британских островах, а в Ирландии прошел смерч — крайне редкое для Западной Европы погодное явление, подчеркивает центр «Фобос». В Баварии и Нижней Саксонии из-за циклона реки вышли из берегов. Значительно повышен уровень воды в Рейне и Дунае.

В столице продолжается сильный снегопад — рекордный за последние 70 лет. Метеорологи считают, что осадки продлятся до утра понедельника. Коммунальщики и дорожники продолжают уборку снега. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев Осадки в столицу принес мощный циклон «Оливер» Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин Последствия снегопада уже испытали автомобилисты на Тверской и многих других улицах Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев Температура воздуха при этом составила –4…–6 градусов Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев Синоптики ожидают, что к утру 4 декабря высота снежного покрова на дорогах столицы может достигнуть 28 см Фото: ТАСС/Сергей Карпухин Как утверждают специалисты, в Москве выпала треть месячной нормы осадков Фото: ТАСС/Михаил Синицын Из-за снегопада перенесли встречу ФК «Локомотив» - «Зенит» на стадионе «Локомотив» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Высота снежного покрова может побить рекорд 2004 года. Тогда снегомерная линейка показала отметку 30 см Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев Перед поездкой автомобилисты очищают занесенные снегом машины, это важно с точки зрения безопасности на дороге Фото: ТАСС/Сергей Карпухин На арене ЦСКА перед матчем ЦСКА - «Ростов» задействовали трактор для очистки стадиона от снега Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров После завершения снегопада синоптики прогнозируют аномальное похолодание Фото: ТАСС/Михаил Синицын Несмотря на непогоду, некоторые москвичи отправляются на прогулки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина В усиленном режиме продолжают работать все городские службы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина В столице чистят крыши домов от снега и льда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Снегоуборочные работы продолжатся и ночью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Из-за погодных условий водителям рекомендуется временно отказаться от поездок на автомобилях и выбрать общественный транспорт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Прогноз погоды в Москве на завтра

К утру среды высота снежного покрова в среднем составляла 35 см, однако к пятнице она может увеличиться до полуметра. Днем в среду, 13 декабря, температура сохранится на уровне –10 градусов, а в четверг, 14 декабря, придет небольшое потепление — до –8 градусов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В Москве и Московской области до полудня четверга продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. К выходным в столице потеплеет до нуля градусов, ожидается большая влажность. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ночью столбик термометра будет еще на отметке –8...–10 градусов, и рекордные по высоте сугробы в столице не успеют растаять. Скорее всего, они сохранятся до новогодних праздников, подчеркнул эксперт.

Напомним, мощные снегопады пришли в столицу в первых числах декабря. Уже к 4 декабря в российской столице за сутки выпало около 25–30% месячной нормы осадков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в Москве достигла «небывалых величин» — 30 см. Синоптик отметил, что это более чем в четыре раза выше положенной нормы в 7 см в начале зимы.

Что делать автомобилисту в метель, задержки авиарейсов в снегопад

В трех аэропортах Москвы в среду, 13 декабря, отменили и задержали как минимум 36 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание». Как стало известно, в Шереметьево отложили 11 вылетов. Во Внуково перенесли семь отправлений, еще три отменили. В Домодедово десять рейсов задержали, а пять отменили. В петербургском аэропорту Пулково 13 декабря задержали отправление двух рейсов. Туристам рекомендуют перед выездом в аэропорт свериться с информацией авиакомпании.

Для безаварийного движения в условиях снегопада и гололеда существует ряд определенных правил, о которых «Известиям» 4 декабря рассказал технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.

Во-первых, важно пользоваться педалями газа и тормоза максимально плавно. На современных автомобилях можно выбрать режим вождения «зима» или «эко», который помогает усилить курсовую устойчивость и уменьшает пробуксовки.

Во-вторых, важно соблюдать дистанцию и даже увеличить ее вдвое, причем это касается и бокового интервала. Отдельная проблема зимних дорог — переметы, колеи, сугробы на обочинах, которые сужают проезжую часть и ухудшают видимость, пояснил эксперт. «Если на дороге перемет (невысокие сугробы между полосами движения), а вы планируете сменить полосу, въезжайте на снежный бугор на низкой скорости под острым углом. Выезжайте также плавно. В целом при обгоне и перестроениях из ряда в ряд не поворачивайте руль на большой угол», — добавил специалист.