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В Московском регионе продлили предупреждение о гололедице до 14 декабря

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать до 11:00 четверга, 14 декабря, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Аналогичное предупреждение распространяется и на Московскую область.

Как отмечает сайт kp.ru, при неблагоприятных погодных условиях горожан просят быть внимательными и осторожными. Так, стоит обходить рекламные щиты и шаткие рекламные конструкции, не укрываться под деревьями, не парковать около них автомобили. Водителей просят соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Как сообщает телеканал «360», в пятницу, 15 декабря, на город обрушится самый мощный снегопад — такого не было в течение 57 лет. Как ожидается, за день выпадет около 40% месячной нормы осадков. В некоторых местах снежный покров увеличится до 50 см, отмечает «Москва 24».

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13 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшее воскресенье, 17 декабря, температура воздуха в Москве будет выше нуля. При этом специалист отметил, что ночью столбик термометра будет еще на отметке в –8…–10 градусов. Вильфанд добавил, что рекордные по высоте сугробы в столице не успеют растаять и, скорее всего, сохранятся до новогодних праздников, сообщает телеканал «Звезда».

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