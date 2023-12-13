Вильфанд спрогнозировал плюсовую температуру в Москве в воскресенье

Воскресенье принесет в Москву плюсовую погоду, однако рекордные по высоте сугробы не растают. Об этом рассказал в среду, 13 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «РИА Новости».

«В воскресенье прогнозируется повышение температуры до оттепели. Ночью еще будет минус 8–10 градусов, а днем уже оттепельная погода и с большой степенью вероятности в понедельник тоже», — сообщил эксперт.

По его мнению, температура выше нуля не сможет полностью растопить сугробы, которые образовались в столичном регионе благодаря снежной погоде. Высокий уровень снега останется до Нового года.

Ранее, 12 декабря, Вильфанд предупредил, что снегопады ожидаются в Москве в ближайшие три дня. К выходным высота сугробов в столице достигнет 40–50 см.