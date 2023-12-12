Вильфанд предупредил о сугробах в 50 см в Москве к выходным

Снегопады ожидаются в Москве в ближайшие три дня, к выходным высота сугробов в столице достигнет 40-50 см, рассказал 12 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду, четверг и пятницу в Москве будет идти снег. Город заметет и завьюжит. Наиболее сложная ситуация будет в последний рабочий день — сильный снег, метели, усиление ветра до 17 м/с, снежные заносы на дорогах», — цитирует его ТАСС.

Вильфанд добавил, что к субботе, согласно прогнозам, высота сугробов в Москве достигнет высоты до 50 см. До этого самый высокий снежный покров 16 декабря был зафиксирован в 1919 году, тогда сугробы «выросли» до 32-33 сантиметров.

«После этих снегопадов рекорды, конечно, будут обновлены», — заключил специалист.

В Москве и области сейчас действует желтый уровень погодной опасности до 21:00 12 декабря из-за порывов ветра до 15 м/с, до 11:00 13 декабря — из-за метели и гололедицы.

Ранее, 10 декабря, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице на неделе с 11 декабря выпадет почти месячная норма осадков, а к пятнице, 15 декабря, в Москве установится снежная погода.