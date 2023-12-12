Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте 12 декабря

Автомобилистов призвали отказаться от поездок по Москве на личном транспорте из-за непогоды. Об этом 12 декабря сообщает столичный дептранс со ссылкой на ЦОДД в Telegram.

«По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве весь день будет снег. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт», — сказано в сообщении.

Водителей призвали в случае поездок на личном транспорте избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особенно аккуратными стоит быть на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

В Москве и области действует желтый уровень погодной опасности до 21:00 12 декабря из-за порывов ветра до 15 м/с, до 11:00 13 декабря — из-за метели и гололедицы.

До этого, 4 декабря, автоэксперт Алексей Рузанов рассказал о правилах вождения в снегопад. Также он отметил, что лучшим решением в непогоду будет отказаться от использования автомобиля.