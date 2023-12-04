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Автоэксперт рассказал о правилах вождения в снегопад

Автоэксперт Рузанов: в снегопад дистанцию между авто лучше увеличить в два раза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Для безаварийного движения в условиях снегопада и гололеда существует ряд определенных правил, о которых «Известиям» 4 декабря рассказал технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.

«Первое — выезжая на заснеженную дорогу, старайтесь пользоваться педалями газа и тормоза максимально плавно. Зимой мы все стараемся ездить с большим вниманием, а при снегопадах надо еще больше усилить эти принципы. Все маневры совершайте медленно и аккуратно. Лучше поговорки «тише едешь — дальше будешь», пожалуй, и не скажешь», — рассказал Рузанов.

При этом он обратил внимание на то, что на современных автомобилях можно выбрать режим вождения «зима» или «эко». Они помогают усилить курсовую устойчивость и уменьшают пробуксовки.

«Второе важное правило — дистанция. В условиях сниженной видимости или снежной каши на дороге лучше увеличить дистанцию вдвое и избежать риска встречи с бампером ближайшего автомобиля. Важно помнить и о боковом интервале», — отметил автоэксперт.

По его словам, отдельная проблема зимних дорог — переметы, колеи, сугробы на обочинах, которые сужают проезжую часть и ухудшают видимость.

«Если на дороге перемет (невысокие сугробы между полосами движения), а вы планируете сменить полосу, въезжайте на снежный бугор на низкой скорости под острым углом. Выезжайте также плавно. В целом при обгоне и перестроениях из ряда в ряд не поворачивайте руль на большой угол», — добавил специалист.

Еще один совет, который он дал в связи со снижением видимости в снегопад, — включать не только габариты, но и ближний свет, противотуманки. А при подъезде к перекрестку, по его словам, нелишними будут и «аварийки».

«Если в снегопад и другую зимнюю непогоду у вас есть возможность вовсе отказаться от поездки на автомобиле, то это будет самым лучшем решением», — подытожил Рузанов.

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Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в течение всей недели температура в Москве будет снижаться и к пятнице достигнет отметки –20 градусов. Такие значения температуры, по его словам, в декабре наблюдаются впервые за последние 11 лет.

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