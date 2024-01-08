Уголовное дело возбудили после ДТП с 50 автомобилями в Новгородской области
Следственные органы СК РФ по Новгородской области возбудили уголовное дело после ДТП с участием 50 транспортных средств на трассе М-11. Об этом в понедельник, 8 января, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч.2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). В рамках расследования следователями будет установлена обслуживающая организация, а также дана правовая оценка действиям лиц, допустивших нарушения требований по содержанию автодороги в зимний период времени.
На месте происшествия работают сотрудники ведомства под руководством руководителя следственного управления СК РФ по региону Николая Супруна.
ДТП под Великим Новгородом произошло ранее в этот день. В результате столкновения четыре человека погибли, 10 пострадали. В массовой аварии участвовало около 50 машин, указывал губернатор региона Андрей Никитин.
По данным Следственного комитета России, причина ДТП, предварительно, связана с ухудшением погодных условий.
Позже «Известия» поделились кадрами обстановки на месте ДТП на трассе М-11 в Новгородской области. На них показаны пострадавшие в аварии машины. Их вывезут с места на эвакуаторах.