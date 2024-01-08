Около 50 автомобилей участвовало в ДТП в Новгородской области

В Новгородской области на автомобильной дороге М-11 «Нева» произошло массовое столкновение с участием около 50 машин. Эту информацию в понедельник, 8 января, уточняет губернатор региона Андрей Никитин.

«Сейчас службы региона оказывают всё возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что движение по направлению в сторону Москвы перекрыто, организован объезд на 545-м км автомагистрали через федеральную трассу М-10 «Россия». На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и Следственного комитета.

«Держу ситуацию на личном контроле», — подытожил Никитин.

Ранее в этот день сообщалось, что четыре человека погибли в результате столкновения под Великим Новгородом. Тогда отмечалось, что столкнулись около 30 транспортных средств. По данным Следственного комитета России, причина ДТП, предварительно, связана с ухудшением погодных условий. По факту случившегося следственное управление СК РФ по Новгородской области начало проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).