Четыре человека погибли в массовом ДТП из 30 машин в Новгородской области

Четыре человека погибли в результате столкновения около 30 автомобилей под Великим Новгородом. Об этом в понедельник, 8 января, сообщило управление ГИБДД по Новгородской области.

По его информации, авария произошла в 14:45 мск на 526-м км трассы М-11 «Нева».

«Произошло массовое столкновение с участием около 30 автомобилей <...> В результате автоаварии четыре человека погибли, в том числе один несовершеннолетний», — указано в Telegram-канале ведомства, где также приводятся кадры с места происшествия.

Данные по остальным пострадавшим и обстоятельства ДТП уточняются, добавили в Госавтоинспекции.

В настоящий момент на трассе перекрыто движение в сторону Москвы. Объезд организован на 545-м км автомагистрали через федеральную трассу М-10 «Россия».

На месте работают следователи, сотрудники ГИБДД и МЧС. В частности, туда прибыл глава регионального управления Госавтоинспекции.

Позже Следственный комитет России уточнил в своем Telegram-канале, что причина ДТП, предварительно, связана с ухудшением погодных условий.

По факту случившегося СУ СКР по Новгородской области начало проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В рамках нее следователи оценят действия лиц, ответственных за очистку трассы от снега.

Ранее в этот день семь человек погибли в ДТП с участием грузовика и маршрутки в Ставропольском крае. Авария произошла на трассе в Предгорном муниципальном округе в районе поселка Пятигорский.