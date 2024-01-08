Семь человек погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Ставропольском крае
В результате ДТП с участием грузовика и маршрутки в Ставропольском крае погибли семь человек. Об этом в понедельник, 8 января, рассказал источник «Известий».
Отмечается, что авария произошла на трассе в Предгорном муниципальном округе в районе поселка Пятигорский.
«Грузовик столкнулся с маршрутным такси. Семь человек погибли, еще трое пострадали», — поделился собеседник.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее, 7 января, сообщалось, что на федеральной трассе в Алтайском крае столкнулись два легковых автомобиля, грузовик и микроавтобус, пострадало 10 человек, включая пятерых детей. Пострадавшим потребовалась деблокировка из поврежденных транспортных средств, которую провели прибывшие на место специалисты пожарно-спасательного отряда. После этого пострадавших доставили в больницы, также понадобилась помощь психолога МЧС.