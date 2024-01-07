Десять человек пострадали в результате ДТП в Алтайском крае
На федеральной трассе в Алтайском крае столкнулись два легковых автомобиля, грузовик и микроавтобус, пострадало десять человек, включая пятерых детей. Об этом 7 января сообщило управление МЧС России по региону.
«Пожарные принимали участие в ликвидации последствий серьнзного ДТП. Сегодня в Зональном районе, на 322 км федеральной автомобильной дороге Р-256, в результате столкновения двух легковых автомобилей, «КамаАза» и микроавтобуса пострадало 10 человек, в том числе пять детей», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Пострадавшим потребовалась деблокировка из поврежденных транспортных средств, которую провели прибывшие на место специалисты пожарно-спасательного отряда.
После этого пострадавших доставили в больницы. С ними и их родственниками работает психолог МЧС.
В ведомстве уточнили, что в настоящий момент дорога не перекрыта, по ней осуществляется движение.
Накануне один человек погиб и еще четверо пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе Пермь – Екатеринбург.
Ранее в тот же день сообщалось, что в Хабаровском крае в результате ДТП погиб человек, пострадали еще трое. Авария произошла на 18-м км автодороги Комсомольск-на-Амуре – Солнечный.