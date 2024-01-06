Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в результате ДТП погиб человек, еще трое пострадали. Как сообщили в субботу, 6 января, в краевой Госавтоинспекции, авария произошла на 18-м км автодороги Комсомольск-на-Амуре — Солнечный.

«По предварительным данным, 6 января 2024 года <…> водитель автомобиля Nissan Juke 1985 г.р., двигаясь со стороны п. Солнечный в сторону г. Комсомольска-на-Амуре <…>, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем с полуприцепом», — указано в Telegram-канале ведомства.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте до приезда врачей. Три его пассажира, включая двух подростков 13 и 14 лет, были доставлены в медицинские учреждения.

На месте происшествия в настоящее время работает следственная группа, все обстоятельства аварии устанавливаются.

Днем ранее в Москве на внутренней стороне 76-го километра МКАД в районе Химкинского моста столкнулись четыре автомобиля. О пострадавших не сообщалось.