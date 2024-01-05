В Москве на МКАД столкнулись четыре автомобиля
В Москве на внутренней стороне 76-го километра МКАД (в районе Химкинского моста) столкнулись четыре автомобиля. Об этом 5 января сообщили в столичном департаменте транспорта.
Отмечается, что движение в сторону СВХ было затруднено, на данный момент его остановили.
На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее в этот день три человека пострадали в результате ДТП на трассе в Ивановской области. Произошло столкновение пяти транспортных средств: военный автобус, в котором находилось 17 человек, пассажирский микроавтобус «Мерседес-Спринтер», где вместе с водителем находилось 20 человек, грузовой автомобиль и два легковых автомобиля, один из которых съехал в кювет.