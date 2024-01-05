В результате ДТП с военным автобусом под Иваново пострадали три человека
Три человека пострадали в результате ДТП на трассе в Ивановской области. Об этом 5 января сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в своем Telegram-канале.
«Произошло столкновение пяти транспортных средств: военный автобус, в котором находилось 17 человек, (не пострадали), пассажирский микроавтобус Мерседес Спринтер <...> (в автобусе вместе с водителем находилось 20 человек — не пострадали), грузовой автомобиль фура (находилась на обочине) и два легковых автомобиля, один из которых съехал в кювет», — говорится в сообщении.
Как уточняется, пострадавшие осматриваются бригадой скорой помощи.
Ранее в этот день в Приморском крае водитель автомобиля Toyota Nadia выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry. По данным ведомства, в результате аварии погибли водитель, женщина-пассажир и ребенок, находившиеся в Toyota Nadia.