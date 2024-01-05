Три человека погибли в результате ДТП в Приморском крае

В Приморском крае водитель автомобиля Toyota Nadia выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry, в результате три человека, включая ребенка. Об этом 5 января сообщила краевая прокуратура.

Отмечается, что ДТП произошло на 699 км автодороги Хабаровск – Владивосток.

По данным ведомства, в результате аварии погибли водитель, женщина-пассажир и ребенок. Они находились в автомобиле Toyota Nadia. Еще одна женщина, которая находилась в этом же автомобиле, госпитализирована с травмами.

Водитель Toyota Camry и еще один пассажир Toyota Nadia предварительно отказались от госпитализации и находятся на месте аварии.

«Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и обеспечит принятие законного итогового решения по результатам доследственной проверки», — говорится в сообщении прокуратуры.

Накануне, 4 января, сообщалось, что три человека погибли и еще двое пострадали в ДТП на трассе «Кавказ» в Дагестане. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.