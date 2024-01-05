Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе «Кавказ»

Три человека погибли и еще двое пострадали в ДТП на трассе «Кавказ». Об этом 4 января сообщила пресс-служба МВД РФ по Республике Дагестан.

«Примерно в 19:00 на 792-м км ФАД «Кавказ» в Кумторкалинском районе 21-летний житель Кизилюртовского района, управляя автомобилем Lada Priora, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Vesta под управлением 27-летнего жителя Каспийска», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ведомстве продолжили, что оба водителя от полученных трав скончались на месте происшествия. Также погиб 30-летний пассажир Lada Vesta.

Двое пассажиров Lada Priora были госпитализированы в медучреждение. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день на Новорижском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей. Владелица одной из пострадавших машин Дина рассказала, что авария произошла из-за плохого дорожного покрытия, поскольку на дороге образовался каток. По ее словам, сначала занесло машину Mitsubishi, а потом все остальные начали тормозить. В настоящее время информации о пострадавших нет.

В распоряжении «Известий» есть кадры с места происшествия.