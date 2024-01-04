ДТП с участием 11 автомобилей произошло на Новорижском шоссе в Москве
Массовое ДТП с участием 11 автомобилей 4 января произошло на Новорижском шоссе в Москве. Кадры происшествия появились в распоряжении «Известий».
«Плохое дорожное покрытие, на дороге был каток. Занесло машину Mitsubishi на Новорижском шоссе. Все начали тормозить», — рассказала владелица одной из пострадавших машин Дина.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Ранее, 1 января, один человек пострадал в результате ДТП на проспекте Мира в Москве. Также по этому же адресу случилось еще два ДТП, в которых столкнулись шесть автомобилей.