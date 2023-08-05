Без картинок: ВС РФ признал необязательными фотографии с места ДТП

Фотографии места аварии, а также схемы дорожно-транспортного происшествия (ДТП) не являются обязательным требованием для рассмотрения спора со страховой компанией у финансового омбудсмена или в суде. К такому выводу пришел Верховный суд РФ. Формальное отношение судов к рассмотрению исковых заявлений зачастую лишает потерпевших гарантированной Конституцией защиты своих прав и интересов, считают правозащитники. Подробности — в материале «Известий».

Без фото не принимаем

В августе 2020 года в Республике Адыгея произошло ДТП. Потерпевший обратился в страховую компанию с требованием компенсации ущерба. Однако после осмотра разбитого автомобиля страховщик отказался выплачивать возмещение, считая, что эти повреждения машина не могла получить в данной аварии. Автомобилист провел независимую техническую экспертизу, которая подтвердила его позицию. Эксперты также установили и сумму причиненного ущерба — 425 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

При споре со страховой компанией действующее законодательство предусматривает процедуру обязательного досудебного урегулирования претензий. Поэтому потерпевший обратился с соответствующим заявлением к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования. Однако финомбудсмен принял решение прекратить рассмотрение дела, сославшись на то, что заявитель не представил фотографии с места ДТП, а также схему аварии.

Автомобилист, несогласный с этим решением, обратился в районный суд. Там оставили исковое заявление без рассмотрения, мотивируя это тем, что «истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора». Аналогичные решения приняли также апелляционный и кассационный суды. В итоге владелец разбитого автомобиля обратился с жалобой в Верховный суд (ВС РФ).

Лишнего не надо

Рассмотрев материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ пришла к выводу, что нижестоящими судами «допущены существенные нарушения норм права , которые не могут быть устранены без отмены судебных постановлений и нового рассмотрения дела». В Верховном суде также отметили, что фотографии и иные доказательства не являются обязательными документами, при отсутствии которых финансовый омбудсмен вправе прекратить рассмотрение дела . Более того, в этом случае потерпевшему должны были указать на ошибки и оказать помощь, отметили судьи.

«Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного обязана оказать содействие потребителю финансовых услуг в оформлении обращения», — говорится в определении Верховного суда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Таким образом, действия финансового омбудсмена ВС РФ признал необоснованными. Поэтому досудебный порядок считается соблюденным и спор между потребителем и финансовой организацией должен рассматриваться судом, подчеркнули члены коллегии.

«Необходимость соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора не может лишать потребителя финансовых услуг предусмотренного статьей 46 Конституции РФ права на судебную защиту из-за отсутствия у него определенных доказательств и невозможности их предоставить финансовому уполномоченному», — отмечается в определении Верховного суда.

В итоге Судебная коллегия ВС РФ отменила решения нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение.

Нашли формальный повод

Опрошенные «Известиями» юристы и правозащитники считают решение Верховного суда взвешенным и аргументированным . По словам адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, финансовый омбудсмен отказал в рассмотрении заявления по надуманному поводу. А суды, в свою очередь, по такому же поводу сочли, что не был соблюден досудебный порядок урегулирования спора со страховой компанией и не стали принимать исковое заявление.

— Налицо формальный подход, допущенный как финансовым омбудсменом, так и судами. Вместо того чтобы разобраться в ситуации и решить дело по существу, они просто отказались принимать заявление у автомобилиста, — заявил «Известиям» юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Он подчеркнул, что в законодательстве нет перечня доказательств, при отсутствии которых суды вправе отказать в принятии искового заявления.

С ним согласен председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Про его словам, в данном случае суды, задача которых обеспечивать соблюдение прав потерпевшего, фактически оставили его без права на судебную защиту своих интересов.

— Такое право гарантировано Конституцией РФ любому гражданину. И вместо того чтобы обеспечить исполнение этого права, от потерпевшего автомобилиста, по большому счету, просто отмахнулись и финансовый омбудсмен, и все суды, кроме Верховного, — считает он.

Фотографии, схема ДТП, запись видеорегистратора и тому подобное являются важными козырями, которые могут помочь автомобилисту отстоять свою точку зрения в споре со страховой компанией. Однако их отсутствие не дает основания вообще отказывать в рассмотрении дела, подчеркивают эксперты.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— При отсутствии таких доказательств добиться решения в свою пользу, скорее всего, будет непросто. Но у суда есть право опросить свидетелей и очевидцев аварии, вызвать на судебное заседание полицейских, оформлявших дорожно-транспортное происшествие, затребовать в Госавтоинспекции дополнительные материалы, касающиеся происшествия. Важно то, что в этом случае право потерпевшего на судебную защиту будет реализовано, — отметил Виктор Похмелкин.