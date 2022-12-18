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Признали потребителем: ВС дал пояснения по компенсации за поврежденную машину

На что могут рассчитывать автомобилисты, пострадавшие от упавших камней и сосулек
Фото: РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц
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Владельцы машин, которые пострадали от упавших на них сверху предметов, вправе рассчитывать на компенсацию в рамках закона «О защите прав потребителей». К такому выводу пришел Верховный суд РФ. Это решение может стать подспорьем в судах и для тех, чьи машины получили повреждения в ДТП из-за некачественного ремонта или запчастей, а также из-за ям на дорогах, считают юристы. Подробности — в материале «Известий».

Проявил грубую неосторожность

В сентябре 2019 года с фасада одного из домов Волгограда упал камень и повредил лобовое стекло, крышу и люк проезжавшего в этот момент представительского седана Lexus.

Экспертиза оценила причиненный ущерб в 1,5 млн рублей. Однако суд первой инстанции решил, что водитель «двигался на автомобиле внутри квартальной дороги в непосредственной близости от стены многоквартирного дома (на расстоянии около 0,5–1 м), в то время как справа от автомобиля имелось значительное расстояние для безопасного проезда».

Таким образом, судьи посчитали, что автомобилист сам проявил «грубую неосторожность, содействовавшую возникновению вреда», и на этом основании уменьшили размер возмещения больше чем в два раза — до 627 тыс. рублей.

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Разбитое лобовое стекло
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Кроме того, суд отказал автовладельцу в возмещении морального вреда, а также в штрафе в его пользу с управляющей компании за несоблюдение ей в добровольном порядке удовлетворения требований потерпевшего. Это решение суд мотивировал тем, что автомобилист не является жильцом данного дома, а значит между ним и управляющей компанией нет договорных отношений. Поэтому и положения закона «О защите прав потребителей» на спор между ними не распространяются.

Потерпевший не согласился и несколько раз обжаловал это решение в вышестоящих судебных инстанциях. Однако добиться своего ему удалось только спустя три года, когда дело было рассмотрено в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

Существенные нарушения

Судьи ВС РФ не согласились с аргументами нижестоящих судов. Как следует из определения, при рассмотрении дела были допущены «существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права», которые повлияли на его исход. В Верховном суде отметили, что нижестоящие инстанции не установили, каким образом водитель допустил грубую неосторожность, которая позволила бы уменьшить размер возмещения.

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Молоток судьи
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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«Суды не указали, в силу каких причин он (потерпевший. — Ред.) мог и должен был предвидеть опасность для движения по территории, проезд по которой не запрещен и не ограничен, а также причин, по которым <...> он должен был приближаться на автомобиле или без него ближе определенного расстояния к стенам многоквартирного дома», — говорится в решении ВС РФ. Таким образом, снижение размера компенсации Верховный суд признал незаконным.

Даже если не является клиентом

Также ВС отверг довод о том, что требования закона «О защите прав потребителей» не применимы в данном деле, поскольку потерпевший автомобилист не является клиентом управляющей компании. В ВС РФ отметили, что пунктом 2 статьи 14 данного закона предусмотрено, что право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги), признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет.

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Фемида
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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«С учетом изложенного, доводы судебных инстанций, установивших факт причинения вреда вследствие ненадлежащего оказания ответчиком услуг потребителям, о том, что на данные правоотношения не распространяются положения Закона о защите прав потребителей, являются ошибочными», — отметили судьи ВС РФ.

По принципу «сам виноват»

Верховный суд вынес взвешенное и адекватное решение, считает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

— Поскольку дорога около дома не огорожена, то, проезжая по ней, автомобилист полагал, что это безопасно, и не мог предвидеть, что сверху на него упадет камень или сосулька. Задача коммунальных служб и управляющих компаний — поддерживать здания в надлежащем, безопасном состоянии, а уж никак не перекладывать свою ответственность на водителя по принципу «сам виноват», — подчеркнул он.

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Сосульки на крыше
Фото: TASS/Zuma

Если же состояние фасада или кровли здания вызывает опасения, то управляющая компания в первую очередь должна позаботиться о безопасности окружающих и как минимум оградить потенциально опасное место, подчеркнул Виктор Похмелкин.

Решение с последствиями

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько решение ВС РФ называет прогрессивным и считает, что оно может иметь далеко идущие последствия.

— Если провести параллели, то согласно определению Верховного суда закон «О защите прав потребителей» распространяется и на ДТП, которые произошли из-за некачественного ремонта машины или некондиционной запчасти. Таким образом, если в такой аварии пострадает третье лицо, то согласно позиции Верховного суда оно вправе предъявить претензии автосервису, который проводил ремонт, а также производителю или продавцу некачественной детали, — заявил «Известиям» Сергей Радько.

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Выбоина на дороге
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Теоретически это правило может применяться и в случае, когда авария произошла из-за ямы на дороге, считает юрист. Работы по строительству и ремонту трасс вполне можно считать услугой. Поэтому, если из-за выбоины в асфальте водитель изменил траекторию и в итоге столкнулся с другим автомобилем, владелец этой машины также сможет предъявить претензии дорожникам.

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