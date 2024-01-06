Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на Урале
ДТП произошло на трассе Пермь – Екатеринбург. В результате столкновения двух автомобилей один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом 6 января рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, столкнулись Chevrolet Niva и Lada Granta.
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, скорая помощь и МЧС», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.
Погибший — пассажир Chevrolet Niva.
Ранее в этот день сообщалось, что в Хабаровском крае в результате ДТП погиб человек, еще трое пострадали. Авария произошла на 18-м км автодороги Комсомольск-на-Амуре – Солнечный.