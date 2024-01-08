«Известия» показали обстановку на месте ДТП с участием 50 машин на трассе М-11
«Известия» публикуют новые кадры обстановки на месте ДТП на трассе М-11 в Новгородской области, где в понедельник, 8 января, столкнулись 50 автомобилей.
На кадрах можно увидеть пострадавшие в аварии машины. Их вывезут с места на эвакуаторах.
Также на месте аварии находятся сотрудники ГИБДД и экстренные службы.
Как сообщалось, движение по направлению в сторону Москвы перекрыто, организован объезд на 545-м км автомагистрали через федеральную трассу М-10 «Россия».
ДТП под Великим Новгородом произошло ранее в этот день. В результате столкновения четыре человека погибли, 10 пострадали. В массовой аварии участвовало около 50 машин, указывал губернатор региона Андрей Никитин.
По данным Следственного комитета России, причина ДТП, предварительно, связана с ухудшением погодных условий. По факту случившегося следственное управление СК РФ по Новгородской области начало проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).