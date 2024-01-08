Момент массового ДТП на трассе М-11 попал на камеру регистратора

Момент массового ДТП на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области попал на камеру видеорегистратора одного из проезжавших автомобилей. Кадры с места аварии вечером 8 января публикуют «Известия».

На представленных кадрах можно увидеть, что авария началась с заноса одной из машин, после чего пошла «цепная реакция» — из-за непогоды автомобили не смогли затормозить на скользкой дороге.

Ранее 8 января в Минздраве сообщали, что медики эвакуируют 10 пострадавших, в том числе двоих детей, после массового ДТП в Новгородской области, они будут доставлены в больницы региона. На месте ЧП задействовано шесть бригад медиков, включая одну авиамедицинскую. Их действия координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Позже в Минздраве РФ рассказали, что трех человек, среди которых ребенок, госпитализировали.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в ДТП погибли четыре человека, число пострадавших, по предварительным данным, достигло 16.

ДТП под Великим Новгородом произошло ранее в этот день. Как сообщалось, в массовой аварии участвовало около 50 машин. Возбуждено уголовное дело. Движение по направлению в сторону Москвы перекрыто, организован объезд на 545-м км автомагистрали через федеральную трассу М-10 «Россия».