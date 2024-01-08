Медики эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области

Медики эвакуируют 10 пострадавших, в том числе двоих детей, после массового дорожно-транспортного происшествия в Новгородской области. Как сообщили 8 января в Министерстве здравоохранения РФ, их доставят в больницы региона.

Известно, что один ребенок находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести. Дети доставляются в Областную детскую клиническую больницу. Восемь взрослых в состоянии средней степени будут направлены в Областную клиническую больницу.

«В 14:49 произошло массовое ДТП в Новгородской области. В результате пострадали 14 человек, в том числе трое детей. Четверо из них, в том числе один ребенок, погибли», — привели данные в ведомстве.

Там также отметили, что на месте ЧП работают шесть бригад медиков, включая одну авиамедицинскую. Их действия координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

ДТП под Великим Новгородом произошло ранее в этот день. Сообщалось, что в результате столкновения четыре человека погибли. В массовой аварии участвовало около 50 машин, указал губернатор региона Андрей Никитин. По данным Следственного комитета России, причина ДТП, предварительно, связана с ухудшением погодных условий. По факту случившегося следственное управление СК РФ по Новгородской области начало проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Движение по направлению в сторону Москвы перекрыто, организован объезд на 545-м км автомагистрали через федеральную трассу М-10 «Россия».