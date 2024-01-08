Число пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области возросло до 16
По уточненным данным, в ДТП на автомобильной дороге М-11 «Нева» в Новгородской области пострадали 20 человек, из них четверо погибли. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе МЧС России.
В числе погибших один ребенок.
«Травмированы 16, из них пять детей», — уточнили в МЧС.
Авиация ведомства уже доставила трех детей, пострадавших в ДТП, из Ставрополья в Великий Новгород.
При этом работы на месте продолжаются. Спасатели МЧС России развернули пункты обогрева на трассе М-11. Люди могут согреться, выпить чай и зарядить телефоны. На месте также работают психологи МЧС России.
ДТП под Великим Новгородом произошло ранее в этот день. В массовой аварии участвовало около 50 машин, указывал губернатор региона Андрей Никитин. Возбуждено уголовное дело.
Движение по направлению в сторону Москвы перекрыто, организован объезд на 545-м км автомагистрали через федеральную трассу М-10 «Россия».