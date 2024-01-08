Трое пострадавших в ДТП в Новгородской области госпитализированы

Медики госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Среди них двое взрослых в состоянии средней степени тяжести. Они находятся в областной клинической больнице. Третий пострадавший — ребенок, его состояние оценили как удовлетворительное, он госпитализирован в областную детскую клиническую больницу.

Еще 14 пострадавшим, в том числе четверым детям, оказана амбулаторная помощь, отметили в ведомстве.

«По уточненным данным, в результате ЧС пострадал 21 человек, в том числе шестеро детей. Из них трое взрослых и один ребенок погибли», — добавили там.

Ранее 8 января в Минздраве сообщали, что медики эвакуируют 10 пострадавших, в том числе двоих детей, после массового ДТП в Новгородской области, они будут доставлены в больницы региона. На месте ЧП задействовано шесть бригад медиков, включая одну авиамедицинскую. Их действия координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России

ДТП под Великим Новгородом произошло ранее в этот день. Как сообщалось, в массовой аварии участвовало около 50 машин. Возбуждено уголовное дело.

Движение по направлению в сторону Москвы перекрыто, организован объезд на 545-м км автомагистрали через федеральную трассу М-10 «Россия».