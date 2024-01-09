Участники ДТП на трассе М-11 «Нева» рассказали о причинах аварии

Авария на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области произошла при плохих погодных условиях, водителям усложняла обзор метель. Об этом «Известиям» рассказали участники происшествия в понедельник, 8 января.

«Неожиданно всё произошло. Был большой туман, метель. Мы даже сами не поняли, что это было. Мы начали резко тормозить. Это всё произошло моментально», — рассказала одна из участниц ДТП.

По ее словам, за рулем автомобиля в момент аварии сидел ее отец. Мужчина заметил впереди фуру, которую развернуло на трассе, и успел затормозить. Однако машины, двигавшиеся следом, не смогли остановиться вовремя и врезались в автомобиль сзади. Отец девушки покинул салон и выбежал на дорогу, подавая водителям сигналы, что дальше ехать нельзя. Многие притормозили, когда увидели мужчину. У некоторых водителей были с собой аптечки, и они начали оказывать первую помощь пострадавшим.

Другой водитель тоже подчеркнул, что погодные условия в момент аварии были плохими. Это не только снизило видимость, но и отразилось на протяженности тормозного пути.

«Я ехал по левой полосе. Увидел машину впереди себя, это была белая Haval. Начал тормозить. Тормозной путь, естественно, долгий. У меня сработала ABS (Антиблокировочная система торможения. — Ред.), я уже понимал секунды за три или за пять, что я столкнусь. Прижался к обочине, прочертил левым крылом — старался заглушить скорость, столкнулся всё равно с машиной, ее немножко откинуло вправо», — вспоминает он.

Затем, по словам участника ДТП, в него врезалась черная Audi. Из-за удара оба автомобиля развернуло, и они столкнулись с дорожным отбойником.

ДТП под Великим Новгородом произошло ранее в этот день. Как сообщалось, в массовой аварии участвовало около 50 машин. Возбуждено уголовное дело. Движение по направлению в сторону Москвы перекрыто, организован объезд на 545-м км автомагистрали через федеральную трассу М-10 «Россия».

В Минздраве сообщали, что медики эвакуируют 10 пострадавших, в том числе двоих детей, после массового ДТП в Новгородской области, они будут доставлены в больницы региона. На месте ЧП задействовано шесть бригад медиков, включая одну авиамедицинскую. Их действия координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Позже в Минздраве РФ рассказали, что трех человек, среди которых ребенок, госпитализировали.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в ДТП погибли четыре человека, число пострадавших, по предварительным данным, достигло 16.

Кадры последствий произошедшего в тот же день показал корреспондент «Известий» Максим Бажанов. По его словам, с места происшествия никого не отпускают, пока сотрудники Следственного комитета РФ не проведут проверку. На трассе организованы пункты обогрева для водителей.

По кадрам, полученным с видеорегистратора, запечатлевшего момент аварии, можно видеть, что авария началась с заноса одной из машин, после чего пошла цепная реакция: из-за непогоды автомобили не смогли затормозить на скользкой дороге.