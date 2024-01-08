Корреспондент «Известий» показал кадры с места аварии на трассе М-11 «Нева»

На трассе М-11 «Нева» в Новгородской области, где произошла массовая авария с участием более 50 автомобилей, организовывают пункты обогрева для водителей. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Максим Бажанов. В понедельник, 8 января, он предоставил кадры с места происшествия.

«Пока что людей отсюда не вывозят, потому что Следственный комитет проводит свою проверку. Они общаются абсолютно с каждым водителем, с каждым участником этого ДТП, чтобы найти виновника или выявить причину, почему такое страшное ДТП все-таки произошло», — рассказал он.

Начальник службы пожаротушения главного управления (ГУ) МЧС России по Новгородской области Роман Ковалев рассказал корреспонденту, что к настоящему времени произведена эвакуация 20 пострадавших, их транспортировали при помощи борта МЧС.

«Развернуто два мобильных пункта обогрева и три автобусных пункта обогрева, в которых могут принять теплую пищу, попить теплого чая и подзарядить мобильные телефоны», — сообщил Ковалев.

По его словам, в аварии пострадало более 53 автомобилей.

Он рассказал также, что на месте происшествия работали 25 человек, семь единиц техники, а также два психолога от ГУ МЧС России.

ДТП под Великим Новгородом произошло ранее в этот день. В массовой аварии участвовало около 50 машин, указывал губернатор региона Андрей Никитин. Возбуждено уголовное дело.

Движение по направлению в сторону Москвы перекрыто, организован объезд на 545-м км автомагистрали через федеральную трассу М-10 «Россия».

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в ДТП погибли четыре человека, число пострадавших, по предварительным данным, достигло 16.