Движение на трассе М-11 восстановили после ДТП с участием 66 машин
Движение на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области восстановлено после массового ДТП. Об этом во вторник, 9 января, сообщило МЧС России.
«Движение полностью восстановлено», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Также на месте завершили работу развернутые МЧС пункты обогрева.
ДТП под Великим Новгородом произошло накануне. По данным Telegram-канала ГИБДД по Новгородской области на утро 9 января, авария затронула 66 транспортных средств. Возбуждено уголовное дело. Движение по направлению в сторону Москвы перекрывали, объезд был организован на 545-м км автомагистрали через федеральную трассу М-10 «Россия».
В пресс-службе МЧС России сообщили, что в ДТП погибли четыре человека. Число пострадавших, по предварительным данным, достигло 16.
В Минздраве РФ сообщали об эвакуации 10 пострадавших, в том числе двоих детей. Трех человек, среди которых ребенок, госпитализировали.
Кадры последствий произошедшего в тот же день показал корреспондент «Известий» Максим Бажанов. По его словам, с места происшествия никого не отпускали до окончания проверки сотрудников Следственного комитета РФ. На трассе были организованы пункты обогрева.
На камере с видеорегистратора можно увидеть, что авария началась с заноса одной из машин, после чего пошла цепная реакция — из-за непогоды автомобили не смогли затормозить на скользкой дороге. Водители рассказали, что обзор усложняла метель.