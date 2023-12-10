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В Москве за неделю выпадет почти месячная норма осадков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Москве на следующей неделе выпадет почти месячная норма осадков, а к пятнице, 15 декабря, в столицу придет сильный снегопад. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщил «РИА Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что на предстоящей неделе затяжные снегопады пройдут по всем регионам Центральной России. Они будут сопровождаться повышением температуры до климатической нормы середины декабря.

«До воскресенья включительно, например, в Москве в осадкомеры в переводе на воду попадет до 50–55 мм, что составляет почти месячную норму», — уточнил Тишковец.

При этом 40% месячного объема осадков (19–24 мм) средиземноморский циклон принесет в Москву к пятнице. По словам специалиста, подобных снегопадов в этот день не наблюдалось с 1966 года. Пятничные снегопады закончатся лишь к воскресенью, 17 декабря, отметил синоптик.

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Ранее, 6 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что в новогоднюю ночь в столице точно будет лежать снег. Тогда же он отметил, что высота сугробов останется на уровне более 30 см до середины декабря.

До этого, 3 декабря, в Москве был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Позже Тишковец сообщал, что за сутки в столице выпало около 25–30% от их месячной нормы.

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