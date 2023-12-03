В Москве побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков

В Москве в воскресенье, 3 декабря, был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«За всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря еще никогда не было столь снежным. К 18:00 в Москве, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом синоптик указал на то, что эти данные являются предварительными, поскольку снег еще продолжается. Точное значение нового рекорда станет известно после 21:00, добавил он.

Леус также отметил, что больше всего осадков выпало в центре города, на Балчуге и в подмосковном Долгопрудном. Там на осадкомеры попало 11 мм снега.

Ранее в этот день специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что столичный регион будет атакован мощным циклоном «Оливер» — редким тропическим атмосферным вихрем, который принесет обильные снегопады, сопровождаемые «усилением ветра, метелью с ухудшением видимости до 200–400 м и заносами на дорогах».

Однако, как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, во второй половине предстоящей недели в Москве будет морозная и солнечная погода. По его словам, значительное понижение температуры начнется со среды, 6 декабря. Температура будет на 9–12 градусов ниже нормы, что соответствует критериям аномально холодной погоды.