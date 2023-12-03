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Синоптик предупредил москвичей о мощном снегопаде 3 декабря

Синоптик Тишковец: столичный регион будет атакован мощным циклоном «Оливер»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В воскресенье, 3 декабря, в Москве ожидаются сильные снегопады, метели и температура воздуха до –6 градусов. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале, столичный регион будет атакован мощным циклоном «Оливер».

«В Москве облачно, преимущественно во второй половине дня временами сильный снег, метель. Температура воздуха днем в мегаполисе –4…–6 градусов, по области — –2…–7 градусов», — написал он.

По словам Тишковца, «Оливер» — это редкий тропический атмосферный вихрь, который принесет обильные снегопады, сопровождаемые «усилением ветра, метелью с ухудшением видимости до 200–400 м и заносами на дорогах».

Отмечается, что прогнозируемое количество осадков в период с полудня 3 декабря до утра 4 декабря может составить 11–16 мм, а это треть от месячной нормы. Кроме того, 4 декабря сугробы в Москве вырастут с 19 до 28 см, что в четыре раза выше положенной нормы, добавил метеоролог.

«Мало того, такого снежного покрова не было последние 19 лет — рекорд для этого дня принадлежит 1952-му и 2004 году, когда снегомерная линейка провалилась на глубину 30 см. При этом температурный фон <…> окажется на 1–2 градуса ниже климатической нормы начала сезона», — подчеркнул Тишковец.

По словам специалиста, ветер в регионе будет восточный, северо-восточный со скоростью 7–12 м/с.

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Ранее, 2 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на большей части территории России в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода, в некоторых регионах морозы достигнут –40…–50 градусов.

До этого, 1 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о приближении 20-градусных морозов к Москве на следующей неделе. По его словам, в среду, 6 декабря, днем ожидается похолодание до –20 градусов, а в ночь на четверг температура упадет еще ниже — до –23 градусов.

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