Метеоролог назвал время наступления 20-градусных морозов в Москве

В середине следующей недели в Москве ожидаются морозы до –23 градусов. Об этом в четверг, 30 ноября, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Начнется пора антициклонов, что спровоцирует резкое похолодание и значительное снижение температуры», — заявил он в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, в среду, 6 декабря, днем ожидается похолодание до –20 градусов, а в ночь на четверг температура упадет еще ниже — до –23 градусов.

При этом в ближайшие выходные, 2–3 декабря, погода еще порадует москвичей: днем температура будет колебаться от –4 до –6 градусов, ночью она опустится до –5...–10 градусов. Сильных снегопадов не предвидится.

«Полностью исключить вероятность осадков нельзя, но и снегопада не будет. В пятницу и воскресенье, 1 и 3 декабря, пройдет небольшой, местами умеренный снег. А вот в субботу в первой половине дня осадков не будет вовсе», — отметил Шувалов.

Ранее, 27 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе в Москве ожидаются резкие перепады температуры. В первых числах декабря метеоролог пообещал «вполне зимнюю погоду».