Шуба или пуховик: что лучше согреет зимой

Накануне зимы российские модницы задумываются над выбором верхней одежды. Пуховик — слишком практично, шуба из натурального меха — неактуально, в «чебурашке» холодно, а шерстяные пальто выбиваются из современного динамичного стиля. «Известия» вместе с экспертами разбирались, какой наряд выбрать, чтобы не страдало ни здоровье, ни внешний вид, и какие модели актуальны в нынешнем сезоне.

Женская логика

Гинеколог, преподаватель медицинского факультета университета «Синергия» Любовь Ерофеева советует в холода одеваться по погоде, но не кутаться. Так, в метро и магазинах следует снимать шапку и распахивать верхнюю одежду, чтобы не нарушать теплообмен.

— А главное — зимой женщинам нельзя носить короткие куртки типа бомберов. Теплая верхняя одежда должна закрывать бедра. Дело в том, что поясница и нижняя часть живота очень быстро остывают, а это может спровоцировать развитие урогенитальных бактерий, например стафилококков и стрептококков, — говорит эксперт.

Любовь Ерофеева советует в холода отдавать должное удлиненной верхней одежде, делать ставку на утепленные брюки и джинсы с флисом, а под юбку надевать рейтузы. Тканевые кроссовки поздней осенью и зимой носить нельзя: застывшие ноги — верный фактор риска. Любое переохлаждение способно спровоцировать воспалительный процесс, особенно если для этого есть какие-то основания, например, хронический процесс может обостриться.

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— Подобные «болячки» — довольно мучительная вещь, требуют длительного лечения. Например, яичник состоит из ячеистой ткани, а в ней воспаление «сидит» долго. Но самое главное, что подобные процессы в будущем могут повлиять на репродуктивную функцию , — предостерегает эксперт.

Мужчинам следует закрывать поясницу, чтобы защитить почки, но врач не советует им сильно кутать нижнюю часть живота. Представителям сильного пола как раз можно и не отказываться от укороченных курток.

— Для процессов, которые идут в тестикулах, требуется температура ниже, чем 36,6. Природой яички были опущены в мошонку, а не оставлены внутри брюшной полости, где гораздо теплее, — разъясняет Любовь Ерофеева.

Искусственное не требует жертв

Материал, из которого делается зимняя одежда, не так уж много значит, поскольку свои плюсы и минусы есть как у натуральных материалов, так и у синтетических , считает Арина Суворова, дерматолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu. Тем более что все они обычно проходят тесты на безопасность.

— Синтетические материалы, такие как полиэстер, нейлон и акрил, обладают отличными теплоизоляционными свойствами и хорошей влагоотводящей способностью. Кроме того, они быстро сохнут, что особенно важно в условиях, где есть высокая влажность , — рассказывает она.

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В искусственных материалах благодаря современным технологиям создается воздушная прослойка, которая хорошо согревает, а модели из них легкие и удобные. По словам дерматолога, натуральные ткани, такие как шерсть и пух, также имеют свои преимущества. Шерстяные изделия, например, обладают отличными теплоизоляционными свойствами, благодаря чему они способны сохранять тепло при низких температурах. Но такие наряды больше подходят для условий низкой влажности.

— Безусловно, не стоит забывать и об аллергических реакциях. Например, нередко у людей возникает аллергия на шерстяные ткани. Может появляться зуд, покраснение кожи и другие нежелательные симптомы. Потому при выборе одежды важно ориентироваться на индивидуальные особенности организма, — говорит дерматолог.

Современные искусственные материалы не вредны для человека, считает терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская. При выборе верхней одежды врач советует обращать внимание не только на материал, но и на то, для чего она предназначена.

— Для активного образа жизни дубленка — неподходящий вариант. К концу дня под ее тяжестью в спине и ногах могут появиться болевые ощущения. А в холодных регионах лучше не отдавать предпочтение искусственным шубам, которые выдерживают температуру не ниже 15 градусов, — комментирует эксперт.

Важное правило для любой верхней одежды — она не должна быть тесной и сковывать движения. В мороз особенно важно, чтобы между пальто и телом обязательно был слой воздуха, помогающий сохранять тепло внутри. Кроме того, желательно, чтобы одежда была оснащена светоотражающими элементами или полосами для улучшения видимости в темное время суток. Это особенно важно для зимних сумерек.

Какие шубы в моде

Практика показывает, что готовиться к зиме россияне начинают уже в начале осени, в период, когда ассортимент максимально широк, а цены более доступны, чем в сезон, отмечает Никита Шашкевич, руководитель категории Fashion на «Авито».

— В конце сентября и начале октября женщины покупали зимнюю одежду на 14% чаще, чем за тот же период 2022 года, мужчины это делали на 16% чаще. А продажи детских курток выросли на 4%. В целом продажи зимней одежды увеличились на 11%, — говорит эксперт.

По словам Шашкевича, на первом месте по популярности у россиянок зимние куртки и пуховики. Спрос на них за последний месяц вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом сезоне допускаются эксперименты с яркими цветами и кроем — можно свободно выбирать между укороченными моделями и длиной макси. Также популярны парки: имеет смысл обратить внимание на модели, декорированные мехом.

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— На втором месте по востребованности шубы. Этой осенью их покупали на 33% чаще, чем год назад. Тренд на экологичную одежду уже несколько лет назад ввел в моду модели из искусственного меха. В этом сезоне самыми актуальными считаются варианты с длинным ворсом, анималистическими принтами, а также укороченные шубы и шубы-халаты, — говорит эксперт.

Не каждая имитация меха может согреть зимой. Специалисты советуют присмотреться к шубам из шерстяного ворса с плотной, качественно простроченной подкладкой. А вот мех из полиэстера или полиэфира не сможет согреть в настоящие заморозки, поэтому подходит для носки примерно до –10 градусов. Вопреки мнению скептиков и модным веяниям, натуральные шубы тоже не теряют популярности.

— Они не только хорошо согревают в российские морозы, но и созвучны тренду на разумное потребление — срок эксплуатации натуральных изделий намного дольше, чем у шуб из экомеха. Часто такая покупка расценивается как инвестиция: россияне покупают премиальные шубы (например, из соболя), рассчитывая на долгосрочную носку и статусность. Продажи постоянно растут: в этом сезоне они увеличились на 38% по сравнению с прошлым годом, — рассказывает Никита Шашкевич.

На третьей позиции дубленки. По словам эксперта, модели-авиаторы считаются базой и продолжают набирать популярность (рост продаж составил плюс 15%). Тренд сезона — модели с акцентным воротником или украшениями: нашивками, вышивкой, дополнительными карманами или просто необычного цвета.

Между тем теплые пальто пусть и не столько популярны как пуховики и полушубки, но остаются нестареющей классикой, которая пригодится для выхода в свет или делового мероприятия. Этой осенью россиянки покупали их на 18% чаще, чем годом ранее. Эксперты рекомендуют обратить особое внимание на пальто-пиджаки и стеганые модели.

Что касается мужчин, то они в этом сезоне отдают предпочтение зимним курткам и пуховикам. На втором месте по популярности парки, и лишь потом следуют дубленки и шубы.

Пуховик или дубленка

Руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито» Александр Семочкин обращает внимание на то, что выбор верхней одежды традиционно зависит от того, в каком регионе живут покупатели. Например, жители Казани, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга делают основную ставку на пуховики. В этих городах даже рост спроса на ремонт, химчистку и перешивку пуховиков опередил рост спроса на аналогичные услуги по шубам и дубленкам. Шубами больше интересуются в Ростове-на-Дону, Самаре и Красноярске, а дубленки популярны в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Подобные предпочтения зависят от разных причин. Конечно же, пуховики уместнее в мегаполисах, где важна мобильность, а меховые изделия — там, где сильные морозы. Казалось бы, актуальность шуб в столице Южного федерального округа можно было бы связать только со стремлением выглядеть статусно, однако, по признаниям местных жителей, без натурального меха здесь не обойтись.

— У нас сильный ветер, поэтому порой температура +2 ощущается как –10. Когда выпадет снег, то многие надевают шубы — мех согревает очень хорошо. Да и визуально шуба, бесспорно, более красива, чем пуховик. Однако из-за высокой влажности все-таки лучше остановиться на натуральной дубленке. Многие выбирают обливные — за ними легче ухаживать, да и сырости они не боятся, — рассказывает жительница Ростова-на-Дону Татьяна Пивкина.