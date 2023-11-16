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Доставь одежду: импорт обуви и легпрома в Россию резко подскочил

Какие факторы на это повлияли и насколько выросло отечественное производство
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Импорт обуви и верхней одежды резко вырос в III квартале — на 47% и 38% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). В итоге доля иностранных товаров на рынке составила большую часть: 56% в случае обуви и 55% — одежды. На такие резкие изменения повлияло сразу несколько факторов — эффект низкой базы прошлого года, а также параллельный импорт, пояснили в Минпромторге.

Закупились впрок

Согласно аналитике ЦРПТ за III квартал по рынку обуви и продукции легкой промышленности, с которой ознакомились «Известия», импорт этих товаров серьезно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, ввоз обуви подскочил почти на 47% (106,5 млн пар), в структуре потребления на импорт в итоге пришлось 58% от общего объема. Его основой стали ботинки — их поставки составили почти 61 млн пар, а также сапоги — 23,1 млн пар. За это время отечественное производство выросло на 14%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте верхней одежды: ее импорт вырос на 38% (21,7 млн штук), а доля рынка в общей структуре потребления составила 55%. В этой категории лидируют куртки, их ввоз составил 13,6 млн единиц, а также пальто — 4,4 млн штук. Собственное производство этой продукции выросло на 47%.

Такие резкие изменения объясняются адаптацией рынка к новым условиям, сказала «Известиям» руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина.

— В 2022 году многие компании столкнулись с необходимостью пересматривать ассортимент, менять логистические цепочки. То есть привычные товары перестали поставляться стандартными способами и пришлось искать замену на других рынках либо рассматривать варианты с параллельным импортом, — добавила она.

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Сейчас изменения на рынке завершились, ниши ушедших из страны брендов замещены, отметила эксперт. По ее словам, сейчас на рынке нет дефицита товаров, более того, рост импорта и собственного производства давит на цены: они снижаются для конечного потребителя либо притормаживают в росте. По данным ЦРПТ, в III квартале 2022 года ботинки в среднем стоили 2,8 тыс. рублей, а в этом году их цена выросла лишь на 2%. Стоимость курток за год уменьшилась на 5% и составила 4,9 тыс. рублей.

Такая динамика по импорту в первую очередь связана с эффектом низкой базы прошлого года, пояснили «Известиям» в Минпромторге. Сказался также и тот факт, что постепенно восстанавливаются доходы населения, плюс повлиял механизм параллельного импорта — логистические маршруты уже выстроились, отметили в министерстве.

Адаптировались к условиям

В прошлом году Россия постоянно сталкивалась с санкционным давлением, все налаженные каналы поставки продукции разрушились и импорт резко сократился, напомнили в Национальном обувном союзе. На фоне специальной военной операции компании не могли ввозить из Европы, например, обувь, сырье, станки, их импорт в РФ был ограничен восьмым пакетом ограничительных мер. Так, до начала 2022-го на поставки товаров из ЕС в Россию приходилось до 12% от общего объема обуви в РФ. Но уже в этом году логистика перестроилась и адаптировалась. Такие перемены оказали давление и на потребителей: в прошлом году спрос на продукцию снизился, пояснили в союзе.

— В этом году ситуация выровнялась — например, отстроились новые каналы поставок. Более того, активность покупателей увеличилась, как и продажи товаров, импортеры также оживились. По нашим оценкам, большая часть отечественного рынка по-прежнему приходится на импорт из Китая, Европы, Вьетнама, — рассказали «Известиям» в организации.

Там ранее отмечали, что в этом году в Россию также начали возвращаться европейские обувные бренды ценовых категорий средний плюс и премиум. Так, почти из 100 брендов возобновили работу в РФ около 15.

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Как пояснили «Известиям» в Ассоциации текстильщиков России, еще несколько лет назад до 70% рынка приходилось на импортную продукцию, сейчас ее объем ежегодно сокращается. На рынке также сказывается повышающийся спрос со стороны покупателей, который также фиксируют в отрасли, он постепенно нарастает после пандемии. В организации добавили, что основу импорта составляет продукция из Китая. Рост ввоза в натуральном выражении скорее свидетельствует о том, как быстро в РФ распространяется торговля на маркетплейсах, которые стали основным каналом сбыта для этой продукции, полагают в организации.

По экспертным оценкам, основными странами импорта обуви и продукции легкой промышленности в 2023-м стали такие страны, как Китай, Турция и Индия, рассказала «Известиям» доцент кафедры мировой экономики РЭО им. Плеханова Татьяна Кузнецова. В этом году эти логистические маршруты уже сложились, включая ввоз продукции по параллельному импорту, — компании адаптировались к новым условиям и вышли на свои стандартные объемы ввоза продукции.

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