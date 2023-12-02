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Вильфанд рассказал о приближении аномальных холодов в ближайшие дни

Вильфанд: на Россию надвигаются аномальные холода
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На большой части территории России в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода, в некоторых регионах морозы достигнут –40…–50 градусов. Об этом 1 декабря сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Аномалии будут впечатляющие. Со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа будет температура на 7–14 градусов ниже нормы, а местами — на 15–20 градусов ниже нормы», — отметил он.

В Архангельской области, Республике Коми и Ненецком автономном округе морозы будут достигать –30 градусов. Температура ниже нормы будет и в регионах Центрального федерального округа — там 5 и 6 декабря ожидается похолодание в диапазоне от –16 до –23 градусов.

Кроме того, по словам Вильфанда, аномальные холода грядут и в регионы Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Например, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ожидаются морозы до –30…–41 градуса. А особенно холодно будет в Красноярском, Магаданском и Хабаровский краях, в Якутии и на Чукотке.

«В Таймырском и Эвенкийском районах (Красноярский край) аномалии будут минус 7–16 градусов со 2 по 6 декабря — морозы будут трещать до –35…–42 градусов. В Якутии, Магаданском крае и на Чукотке будет до –43…–49 градусов, в Якутии — даже до –54 градусов местами. На юге Хабаровского края с 3 по 6 декабря температура будет опускаться до –35…–40 градусов», — отметил руководитель Гидрометцентра.

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Ранее 1 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о приближении 20-градусных морозов к Москве на следующей неделе. Так, по его словам, в среду, 6 декабря, днем ожидается похолодание до –20 градусов, а в ночь на четверг температура упадет еще ниже — до –23 градусов.

До этого, 30 ноября, сообщалось, что в Томске ожидаются морозы до –27 градусов. Первая декада декабря сначала будет теплой и снежной, а затем снег прекратится, и в городе значительно похолодает, отметила начальник отдела метеорологии регионального Гидрометцентра Светлана Рюхтина.

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