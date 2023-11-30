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Томску пообещали 27-градусные морозы

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В Томске ожидаются морозы до –27 градусов. Первая декада декабря сначала будет теплой и снежной, а затем снег прекратится, и в городе значительно похолодает.

Как рассказала РИА «Томск» начальник отдела метеорологии регионального Гидрометцентра Светлана Рюхтина, в начале месяца среднедекадная температура будет в пределах –15…–21 градус. Это ниже нормы на 1–2 градуса.

Во второй половине декабря температура ночью может опускаться до –30 градусов, при прояснениях до –35 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься не выше –20 градусов.

В первые пять дней возможны снег разной интенсивности, метели, усиление ветра. А во вторую пятидневку осадки постепенно прекратятся.

Ранее сообщалось, что в выходные дни, 2–3 декабря, холоднее всего будет в Екатеринбурге, Казани и Перми. В этих городах ожидаемая температура будет варьироваться от –8 до –5 градусов. Самая теплая погода в эти дни прогнозируется в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде и Сочи: здесь температура воздуха прогреется до +12…+18 градусов.

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