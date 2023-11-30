Синоптики рассказали о погоде в городах-миллионниках в ближайшие выходные

В выходные дни, 2–3 декабря, холоднее всего будет в Екатеринбурге, Казани и Перми. В этих городах ожидаемая температура будет варьироваться от –8 до –5 градусов, сообщили «Известиям» эксперты «Яндекс Погоды», изучившие данные метеонаблюдений.

В то же время среди российских городов-миллионников самая теплая погода в эти дни прогнозируется в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде и Сочи: здесь температура воздуха прогреется до +12…+18 градусов.

Эксперты также сообщили о погоде в Москве. По данным «Яндекс Погоды», 2 декабря в столице выпадет небольшой снег, а температура воздуха составит –6 градусов. В воскресенье, 3 декабря, утром ожидается 8 градусов мороза, днем температура прогреется лишь на градус, до –7, а вечером составит –6 градусов.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Известиям», что в декабре в столице прогнозируется –2…–7 градусов. Возможны периоды с околонулевыми температурами — кратковременные оттепели, но их продолжительность будет небольшая. Кроме того, по его словам, в последнем месяце этого года снегопады будут частым явлением.