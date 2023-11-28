Волновой удар: как в России справляются с последствиями непогоды

Порядка 350 тысяч человек остаются без света в южных регионах России по состоянию на вечер 28 ноября , следует из данных Минэнерго. При этом на Крым и Краснодарский край движется новый , пусть и менее мощный циклон — возможны порывы ветра до 23 м/с , сообщают синоптики. Они же прогнозируют еще несколько сложных дней и для запада европейской части России: с утра среды снегопады накроют Белгород, Курск, Смоленск и Москву, затем поднимутся до Ярославля, Вологды и Санкт-Петербурга. При том, что в двух столицах еще не ликвидировали последствия «черной метели», которая бушевала здесь накануне. Как экстренные службы и коммунальщики разных регионов справляются с последствиями стихии — в материале «Известий».

«Связи нет, интернет с перебоями»

В южных регионах России продолжают ликвидировать последствия шторма, который случился в ночь на 27 ноября. По данным Минэнерго на вечер вторника, без света остаются почти 350 тыс. человек. Впрочем, это значительно меньше, чем в первые часы разгула стихии, когда обесточены оказались дома 1,9 млн человек.

В частности, в Крыму без электроэнергии утром 28 ноября находились 93 тыс. человек , в 245 селах было нарушено водоснабжение, сообщил глава региона Сергей Аксенов. В комментариях под его постом в соцсетях жители жаловались на холод в домах.

Разрушения в Евпатории после штормовой погоды Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

«Симферопольский район, село Мирное — вторые сутки без света. В квартирах нет централизованного отопления, на данный момент внутри плюс 16» , — написал один из них.

«Аварийные бригады нас еще не посещали. Электроэнергии нет фактически с субботы, связи нет, интернет с перебоями. Две школы и два детсада на территории села не работают — нет света, воды и отопления», — жалуется Антонина из села Суворовское Сакского района — там уже третьи сутки на проводах висит крыша дома.

Крыша дома висит на проводах в селе Суворовское Сакского района Фото: vk.com/Антонина Стародубцева

Сергей Аксенов сообщил, что по состоянию на 28 ноября восстановлена работа на 52 котельных из 125 обесточеных. «Работы на объектах ведутся в круглосуточном режиме, бригады всех ресурсников сформированы», — написал он в Teletgram-канале.

Власти Дагестана, Краснодарского края и Ростовской области обещают восстановить энергоснабжение в полном объеме в течение среды, 29 ноября.

Разрушенная в результате шторма набережная в Сочи Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Непогода на юге страны не унимается: в Сочи есть опасность формирования смерчей над морем, сообщило в своем Telegram-канале Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

«В период с 29 ноября до конца суток 30 ноября на территории края ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильными порывами ветра» , — отмечает ведомство. При этом на юго-западных и юго-восточных территориях региона возможны «подъемы уровня рек, местами до неблагоприятных отметок».

«Черная метель» в Петербурге и Москве

Циклон, который накануне принес «черную метель» в Москву, добрался до Cанкт-Петербурга — с вечера понедельника, 27 ноября, он засыпал город снегом. За сутки высота снежного покрова в городе достигла 15,5 см, движение на многих дорогах оказалось парализовано, на тротуарах образовалась гололедица. Шквалистый ветер и сильная метель обездвижили транспорт, спровоцировав десятки аварий. Видимость на дорогах приближалась к нулю, пробки достигали десяти балов.

Прохожие на Красной площади в Москве после сильного снегопада Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

От порывистого ветра на улице было трудно дышать, но люди все равно предпочитали идти домой пешком. Жители города Анна и Анатолий, щурясь от порывистого ветра и летящего в глаза мокрого снега, рассказали «Известиям», что ждали своего автобуса около часа, но так и не дождались.

Непогода внесла свои коррективы и в планы туристов — в аэропорту Пулково были задержаны более 40 рейсов. Житель Санкт-Петербурга Аслан Ахмедов рассказал «Известиям», что на вечер понедельника у него был запланирован вылет в Шереметьево, но, приехав в аэропорт, он узнал, что его отменили. Анастасия Терехина тоже летела в Шереметьево вместе с мужем, но в небе самолет развернули и отправили в Домодедово. Жительница Северной столицы Галина несколько часов прождала в Пулково сына, летевшего рейсом из Сургута, и на момент разговора с «Известиями» самолет так и не приземлился.

Утром 28 ноября губернатор Александр Беглов провел экстренное совещание членов правительства по ликвидации последствий циклона. Инженерно-энергетические предприятия Петербурга, коммунальные и дорожные службы перевели на усиленный режим работы.

Снегоуборочная техника около Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Борьбу с последствиями стихии продолжают и в столице: в результате аномальных снегопадов в Москве за несколько дней выпало до 30 см снега. Мэр Сергей Собянин назвал такие погодные условия «достаточно тяжелыми» и заявил, что несколько суток «коммунальщики работали на пределе своих сил».

Город убирали круглосуточно, но это не всегда помогало — во вторник люди продолжали жаловаться на пробки на дорогах и снежные заносы на трамвайных линиях и тротуарах.

Когда закончится непогода

В ближайшие сутки ожидается еще один циклон — он коснется, в больше степени, запада европейской части России, рассказал «Известиям» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

К утру среды, 29 ноября, обильный снег пойдет в Белгороде, Курске, Брянске, Смоленске. Там выпадет до 10-15 мм — это четверть месячной нормы. А ветер может усиливаться до 20-25 метров в секунду. Далее в течение дня осадки захватят Орел, Тулу, Москву, поднимутся до Великого Новгорода, Ярославля, Вологды, Пскова и Санкт-Петербурга. В центральной части России в среду и четверг количество осадков будет меньше — до 10 мм. Ветер — 12-17 м/с.

Из-за сильного ветра в этих регионах возможны нарушения в работе энергоснабжения и транспорта, сообщил начальник Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Максима Бедило.

Сотрудники коммунальных служб убирают снег в центре Москвы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Южные и центральные регионы России действительно столкнутся с ударами стихии на этой неделе — однако, менее разрушительными, подтвердил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Такой катастрофической ситуация не будет, но все равно она сложная. В Краснодарском крае в ближайшие дни сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможны сильные порывы ветра до 23 м/с. Это опасно, но не настолько, как порывы ветра 35-40 м/с, которые были на днях в Крыму, — сказал он.

Подобная погода для полуострова — совершенный нонсенс, продолжил метеоролог. Происходило нечто подобное лишь однажды, в период Крымской войны в 1854 году: во время «Балаклавской бури» порывы ветра разметали о скалы 30 кораблей, напомнил Роман Вильфанд.

Штормовое море в Севастополе Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Что касается Москвы, то туда в середине недели придет резкое похолодание до январских температур — ночью будет до 14 градусов холода, продолжил метеоролог. А потом в четверг, 30 ноября, придет потепление — а вместе с ним и сильный снегопад, хотя и не такой рекордный, как в понедельник.

По словам Александра Шувалова, причиной разрушительного шторма на юге можно считать глобальное потепление. Такие штормы в практике синоптиков — редкое явление. Однако климатические изменения ведут к учащению экстремальных событий, поэтому «на нашем веку это, вероятно, не последний такой шторм на юге России», резюмировал синоптик.