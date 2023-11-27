Последствия шторма века: стихия накрыла Крым и Кубань

На Черноморское побережье обрушился сильный шторм, его пик пришелся в ночь с 26 на 27 ноября. При этом разгул стихии ожидают и в понедельник, 27 ноября. В Крыму без света остались сотни тысяч человек, в Сочи было задержано несколько рейсов и поездов. Высота волн достигала максимальной за 100 лет высоты. Виной всему балканский циклон, который за выходные перестился из Европы к Черному морю, а в понедельник обрушился и на центральную Россию. Все экстренные и коммунальные службы в Крыму и Краснодарском крае активно устраняют последствия урагана, региональные власти держат ситуацию на контроле. Подробности — в материале «Известий».

Последствия урагана 26 ноября в Крыму

Ураганный ветер на Крымском полуострове сносил деревья и крыши домов, штормовые волны подтопили дома и дороги. К вечеру 26 ноября без света остались 40 тысяч человек, к утру их число выросло кратно. Скорость ветра в прибрежной зоне достигала 40 м/с, значительно пострадала пляжная инфраструктура.

На западном побережье, в районе Евпатории подтопило набережную и дома, жители прибрежного района были временно эвакуированы, закрыто движение по трассе Симферополь — Евпатория. В Минздраве сообщили о семи пострадавших, им оказывают помощь.

В Саках непогода повредила газопровод, есть перебои со светом и водой. Ураганный ветер повредил провода на севере и на юге Крыма, по всему полуострову без света остались десятки сел.

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В Севастополе порывы ветра достигали скорости 25-30 м/с, на сутки остановлено движение катеров и паромов. Травмы из-за непогоды получили три человека, они госпитализированы в лечебные учреждения города, один пропал без вести.

Из-за непогоды понедельник, 27 ноября, в Крыму и в Севастополе объявлен нерабочим днем, жителей призвали не покидать свои дома. На полуострове создан оперативный штаб, все экстренные и коммунальные службы приведены в состояние повышенной готовности, региональные власти держат ситуацию на контроле. Сотрудники МЧС России вели и продолжают вести непрерывную работу по эвакуации людей из подтопленных домов и оказанию адресной помощи населению.

Шторм на Черном море: высота волн достигла максимума за 100 лет

Волны в Крыму достигли самой большой высоты за 100 лет: 7-10 метров. По данным синоптиков, в ближайшие часы основной удар стихии придется на Севастополь, Ялту и Евпаторию. Ближе к утру буря подошла к Краснодарскому краю, под ударом оказались Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсе и Сочи.

Фото: vk.com

Оперативный штаб Краснодарского края призвал местных жителей и туристов быть внимательными при пребывании в районах Черноморского побережья в связи, по прогнозам синоптиков, шторм на море в ближайшее время усилится. Контроль за текущей обстановкой и мониторинг оказания медицинской помощи пострадавшим из-за непогоды в южных регионах страны осуществляет Федеральный центр медицины катастроф.

Последствия урагана 26 ноября в Сочи и на Кубани

С первыми признаками непогоды Краснодарский край столкнулся в выходные, 25 и 26 ноября, на регион обрушились ливни, в горах сошли оползни.

В ночь на понедельник, 27 ноября, в Сочи из-за непогоды задержали вылет шести рейсов «Аэрофлота», а семь летевших в Адлер самолетов ушли на запасные аэродромы. В понедельник аэропорт Сочи работает по фактической погоде.

Кроме того, из-за рухнувших на ж/д пути деревьев временно останавливалось движение поездов из Туапсе в Имеретинский курорт. Пассажиры одной из остановленных «ласточек» были вынуждены провести в поезде несколько часов.

Фото: vk.com Последствия урагана в Сочи

Все городские службы города продолжают работать в усиленном режиме и оперативно реагируют на последствия непогоды.

Недалеко от Анапы, в Витязево, на мель выбросило сухогруз под флагом Белиза Blue Shark, который с 23 ноября он находился в порту Тамани. На борту судна, по предварительным данным, находятся 30 человек, пострадавших нет.

Что случилось в Южной Осетии 26 ноября

Сильными порывами ветра посредило ЛЭП в Северной Осетии. В результате без электричества остались жители нескольких сел не только этой республики, но и в соседней Южной Осетии. В российском регионе уже работают над устранением неполадок.

«Черная метель» в Москве

Москву и Подмосковье вечером в воскресенье накрыла «черная метель» с порывами ветра до 17 м/с. Снег и ледяной дождь шли всю ночь, к утру высота снежного покрова превысила 23 см, что является своеобразным рекордом для столицы в ноябре.

«Таких снегопадов в этот день не было почти полвека! Вырастут рождественские сугробы!», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его словам, за сутки в городе может выпасть до 26,5 мм осадков, или 50% от месячной нормы, а значит, будет побит рекорд дня по количеству выпавших осадков почти полувековой давности, который держится с 1977 года.

Атмосферное давление опустится до аномально низкой отметки — 724 мм рт.ст., что негативно повлияет на самочувствие метеозависимых людей.

На неделе в Москве ожидают «нескучную погоду» и резкие перепады температур, а самым холодным днем станет среда. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в четверг в столицу придет более влажный воздух с юго-востока, ожидаются значительные осадки.

Причины урагана в Крыму и на Кубани

К ураганным ветрам и штормам на юге России привел балканский циклон, который за выходные перестился из Европы к Черному морю, а в понедельник обрушился и на центральные регионы страны.

В Турции из берегов вышли Эгейское и Средиземное моря, ливнями затопило крупные курортные города Измир и Анталью. Накануне на юге Турции весь день шел дождь, уровень моря в прибрежной зоне повысися примерно на 1 м, заявили городские власти. Также в числе пострадавших городов популярный курорт Даламан, местные власти которого объявили оранжевый уровень опасности.